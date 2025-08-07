Horóscopo chino: los 3 signos que tendrán buena fortuna en agosto 2025, según Ludovica Squirru

Arrancó agosto y con él, un nuevo ciclo de energías que impactará de manera distinta a cada signo del horóscopo chino. Según las predicciones de la astróloga Ludovica Squirru, este mes marcará un cambio clave en la economía de tres signos en particular.

Mientras que julio trajo más incertidumbres que certezas, en esta etapa aparecen vientos favorables para quienes sepan escuchar las señales del universo y actuar con sabiduría. No se trata de hacer apuestas impulsivas, sino de aprovechar las oportunidades que se presenten con inteligencia emocional y visión de futuro.

Las predicciones de Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

Los signos que tendrán suerte en lo económico, según Ludovica Squirru

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Este mes será ideal para buscar estabilidad desde lo emocional. “Deberá enfocarse en su paz interior y priorizar su círculo íntimo. Ellos le darán la estabilidad emocional que tanto necesita y así podrá lucirse buscando nuevas oportunidades laborales”, explicó Ludovica.

Horóscopo Chino. Conejo.

Los Conejo deben mantenerse alertas a movimientos inesperados en el plano económico, pero sin desesperarse. “Algo inesperado se acerca, sin embargo deben actuar con cautela, evitando decisiones precipitadas”, agregó.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Las relaciones personales serán su mayor activo este mes. La apertura emocional atraerá nuevos vínculos que podrían derivar en oportunidades profesionales. “La fortuna de este animal será desde el lado afectivo. Muchas personas querrán acercarse a ellos y compartir tiempo de calidad”, comentó la experta.

Horóscopo Chino. Caballo.

Además, no se descarta una propuesta laboral concreta. “Deben confiar en sus capacidades para lograr lo que se proponen. No deben apresurarse. Todo llegará a su tiempo”, recomendó Squirru.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Agosto será el mes en que todo empieza a fluir. “Será el gran protagonista de agosto. Su carisma y la capacidad tan increíble que tiene de encarar las cosas, lo beneficiarán”, indicó Ludovica.

Horóscopo Chino. Mono.

El dinero no será una preocupación. “Lo económico no será un problema porque se acercan viajes y momentos de disfrute que atesorarán por siempre. No deben tener miedo de sumergirse en esta nueva etapa”, concluyó.

Con estos consejos en mente, estos tres signos tendrán la posibilidad de aprovechar agosto para construir una base sólida y avanzar hacia una etapa más próspera.