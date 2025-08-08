Los 3 signos del horóscopo chino que tendrán amor y abundancia financiera en agosto, según Ludovica Squirru

Agosto avanza y, para algunos signos del horóscopo chino, las próximas semanas estarán marcadas por decisiones delicadas y situaciones que pondrán a prueba su paciencia. Según Ludovica Squirru, referente indiscutida en astrología oriental en el país, habrá tres signos que deberán prestar especial atención tanto al plano afectivo como al financiero.

La autora de múltiples libros sobre horóscopo chino explicó que el mes del Mono trae una energía particular, capaz de potenciar oportunidades, pero también de activar conflictos latentes. “Aunque vengan de un período estable, en agosto podrían darse giros inesperados que alteren la calma”, adelantó.

Horóscopo chino.

Las predicciones de Ludovica Squirru para 3 signos del horóscopo chino en agosto

Para el Búfalo, este mes puede convertirse en una montaña rusa emocional. “Podrán experimentar tensiones tanto en el ámbito familiar como en el laboral. Tras un período intenso, tendrán que mediar en conflictos ajenos, aunque no siempre será lo más conveniente”, señaló Squirru. Además, advirtió sobre la aparición de envidias o intentos de manipulación relacionados con el dinero.

Horóscopo Chino. Búfalo.

El Tigre, en tanto, deberá controlar su impulsividad. “Tendrá que manejar la impaciencia para evitar conflictos en el mes del Mono. El año de la Serpiente, bajo esta influencia, activa en los Tigres un patrón llamado San Xing, que puede provocar consecuencias negativas por acciones impulsivas”, explicó. La astróloga destacó que, si logran actuar con madurez, este período podría transformarse en un momento clave para el crecimiento personal.

Horóscopo Chino. Tigre.

Por último, el Dragón estará frente a una encrucijada. “Tendrá la oportunidad de descubrir secretos familiares o lograr avances personales, especialmente quienes trabajan en investigación o áreas científicas”, comentó Ludovica. Sin embargo, alertó que la energía que rodea a este signo podría estar cargada de rumores y miedo, algo que afectará su estabilidad emocional si no logran mantenerse enfocados.