Cómo hacer brownies versión saludable sin manteca ni azúcar: la receta ideal para la merienda

¿Antojo de algo dulce y saludable, pero sin ganas de prender el horno? La usuaria Kathy de la cuenta @kathy.mamamillenial en TikTok compartió una receta de brownie sin harinas que se volvió viral por lo fácil, rica y liviana. Se hace en minutos y con ingredientes que seguro ya tenés en casa.
Esta opción es ideal para una tarde de mates, para compartir en familia o simplemente para darte un gusto sin culpas. Además, es apta para celíacos si se chequea que el cacao no tenga trazas. La manera más fácil y rápida de preparar un brownie saludable.
Qué ingredientes se necesitan para hacer brownie saludable sin horno
- 2 bananas bien maduras (tipo plátano de seda)
- 2 huevos
- 2 cucharadas de cacao orgánico o cocoa
- ½ cucharadita de polvo para hornear
Opcional: mantequilla de maní para decorar por arriba.
Paso a paso, cómo preparar brownie sin horno
- Pelá las bananas y pisalas con tenedor hasta que no queden grumos. Cuanto más maduras estén, más dulce será el brownie.
- Incorporá los huevos, el cacao y el polvo para hornear.
- Mezclá bien hasta que quede una preparación homogénea.
- Usá un recipiente apto para microondas, preferentemente de vidrio. Engrasalo con un poco de aceite para que no se pegue.
- Colocá la preparación en el recipiente y, si querés, agregá por encima un poco de mantequilla de maní o chips de chocolate.
- Llevá la mezcla al microondas por 4 minutos y medio.
- Retirá con cuidado y dejá enfriar unos minutos.
Una opción ideal para cuando querés algo casero, rico y sin complicaciones.