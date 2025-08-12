Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer brownies versión saludable sin manteca ni azúcar: la receta ideal para la merienda

Una receta rápida, sin harina y perfecta para cuando pinta el antojo dulce.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

12 de agosto de 2025,

Cómo hacer brownies versión saludable sin manteca ni azúcar: la receta ideal para la merienda
La receta para hacer un brownie sin horno.

¿Antojo de algo dulce y saludable, pero sin ganas de prender el horno? La usuaria Kathy de la cuenta @kathy.mamamillenial en TikTok compartió una receta de brownie sin harinas que se volvió viral por lo fácil, rica y liviana. Se hace en minutos y con ingredientes que seguro ya tenés en casa.

Esta opción es ideal para una tarde de mates, para compartir en familia o simplemente para darte un gusto sin culpas. Además, es apta para celíacos si se chequea que el cacao no tenga trazas. La manera más fácil y rápida de preparar un brownie saludable.

Brownie con solo 4 ingredientes.
Brownie con solo 4 ingredientes.

Qué ingredientes se necesitan para hacer brownie saludable sin horno

  • 2 bananas bien maduras (tipo plátano de seda)
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de cacao orgánico o cocoa
  • ½ cucharadita de polvo para hornear

Opcional: mantequilla de maní para decorar por arriba.

Así queda el brownie con esta receta.
Así queda el brownie con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar brownie sin horno

  1. Pelá las bananas y pisalas con tenedor hasta que no queden grumos. Cuanto más maduras estén, más dulce será el brownie.
  2. Incorporá los huevos, el cacao y el polvo para hornear.
  3. Mezclá bien hasta que quede una preparación homogénea.
  4. Usá un recipiente apto para microondas, preferentemente de vidrio. Engrasalo con un poco de aceite para que no se pegue.
  5. Colocá la preparación en el recipiente y, si querés, agregá por encima un poco de mantequilla de maní o chips de chocolate.
  6. Llevá la mezcla al microondas por 4 minutos y medio.
  7. Retirá con cuidado y dejá enfriar unos minutos.

Una opción ideal para cuando querés algo casero, rico y sin complicaciones.

