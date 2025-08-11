Impactante testimonio de un compañero de colegio de Diego Fernández Lima: “Diego intentó abusar de mí”

Mientras se intenta desentramar el asesinato de Diego Fernández Lima, cuyos restos fueron hallados en mayo último tras pasar 40 años enterrados en el patio de una casa, del caso comenzó a surgir aristas impensadas.

En la tarde de este lunes, en América Noticias tuvo lugar un testimonio estremecedor. Fue el de Adrián Farías, un camarógrafo de vasta trayectoria en los medios, quien comentó haber sido compañero tanto de Diego como de Cristian Graf, quien hoy es señalado como el asesino del joven de 16 años en 1984.

Farías comentó que era compañero de ambos, un curso al que definió como “problemático”. Dijo que él no tenía amigos allí y que en cuarto año sus padres decidieron cambiarlo de colegio porque en esa institución la situación era insostenible. “Había mucho bullying”, dijo, trasladando lo que sucedía hace 40 años a los términos que se utilizan actualmente para hablar del maltrato entre pares.

Cuando le preguntaron sobre Cristian y Diego, específicamente, Farías señaló que el primero era “muy tranquilo”, en tanto a la víctima del asesinato la definió como “picante” y “bastante conflictivo”. “En alguna ocasión tuvieron problemas entre ellos”, dijo, pero la declaración más estremecedora vendría luego.

El estremecedor relato de un compañero de Diego Fernández

Mientras Farías recordaba la personalidad problemática de su compañero, impactó con una declaración: “Tuve una situación con él, en el baño: Diego Fernández intentó violarme. Yo estaba en segundo año, así que tenía 14 años. Él era un año mayor, venía de otro colegio porque había repetido”.

Sorprendidos por la revelación, los periodistas pidieron saber algo más del episodio, en la medida que el entrevistado quisiera contar. “Yo ingresé al baño a hacer mis necesidades y en esa situación se quiso aprovechar de mí. No sé cómo hice, pero me lo saqué de encima. Tuve bloqueada esa situación, se destrabó hablando con el psicólogo”, recordó.

Y siguió: “Fue en un recreo, cuando estábamos en taller a la tarde. A la mañana cursábamos las materias. Mis viejos se enteraron hace poco”.

Acerca del momento de la desaparición de Fernández contó que él estaba todavía cursando en el colegio cuando ocurrió. “Se corría el rumor que andaba con gente rara. Nunca nadie imaginó que tuviera que ver con la familia Graf. Cristian siguió yendo al colegio como si nada, las versiones no tenían nada que ver con lo que en teoría pasó”, declaró el hombre.