“Oficialmente separados”: Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación tras 17 años juntos

Tras los incontables rumores que se habían generado al respecto, desde “LAM” confirmaron que Evangelina Anderson y Martín Demichelis decidieron ponerle fin a su relación luego de 17 años juntos y 3 hijos en común.

“Oficialmente separados”, anticipó el panelista Pepe Ochoa en “LAM”. En ese sentido, la figura de América TV referida destacó que tanto Evangelina Anderson como Martín Demichelis ya habrían hablado del tema en las instituciones a las que asisten sus hijos.

La publicación de Evangelina Anderson tras la salida de Martín Demichelis de River

Concretamente, Pepe Ochoa contó: “Hablaron por separado en el colegio por esta situación, por los hijos”. Aunado a ello, Ángel de Brito hizo referencia a los tatuajes que Evangelina Anderson se hizo de Martín y viceversa. “Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes”, apuntó el presentador.

Lejos de evadir el punto a tratar, Pepe expuso la información que había recaudado durante las últimas horas sobre los tatuajes que tienen en común Evangelina y Martín: “Hablé con el tatuador, porque yo le pregunté a Evangelina ‘¿Te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me pone ‘no, jajaja’. Me deja de contestar. Voy a buscar en el entorno del tatuador y efectivamente empezó un proceso para borrarse los tatuajes”.

Con tal información, desde “LAM” oficializaron que Evangelina Anderson ya no está más en pareja con Martín Demichelis, aunque el vínculo familiar seguiría por los herederos que tienen en común.

Pese a todo lo antes develado, es importante aclarar que ni Evangelina Anderson ni Martín Demichelis han hablado públicamente sobre tal separación y, por la manera en la que ambos deciden sobrellevar los temas familiares que involucran a sus hijos, se cree que tampoco harán de su ruptura un escándalo como el de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y los hijos que tienen en común.

“LAM” reveló la ruptura de otras dos famosas parejas

Al igual que Evangelina Anderson y Martín Demichelis, en “LAM” comunicaron que otra que decidió ponerle fin a su relación fue Mica Tinelli, quien desde hace ya varios años estaba vinculada a Licha López.

Mica Tinelli Y Licha López le pusieron punto final a su relación.

Y, por si fuera poco, el programa de espectáculos referido también confirmó la separación de Fito Páez y Eugenia Kolodziej, lo cual deja un total de 3 famosas parejas disueltas a mitad del 2025.