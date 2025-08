Evangelina Anderson eligió una musculosa blanca transparente y no dejó nada a la imaginación

Evangelina Anderson se abrió camino en el mundo del espectáculo y la moda con un estilo propio que combina elegancia y toques audaces. Con los años, se transformó en una referente absoluta en redes sociales, donde millones siguen de cerca cada look que publica. Siempre activa y fiel a su esencia, se reinventa constantemente y logra marcar tendencia con cada aparición.

En esta oportunidad, la modelo sorprendió a sus seguidores en Instagram con un video bien hot que se llevó todas las miradas. En las imágenes se la puede ver en una cancha de básquet, con una musculosa blanca transparente y una mini gris, acompañada por unas botas bucaneras caña alta.

La modelo complementó el look con una trenza alta y un make up marcado, en una producción que sin dudas no pasó desapercibida.

La sensual producción de Evangelina Anderson para Vogue

Semanas atrás, Evangelina deslumbró a sus fanáticos con su estilo y sensualidad en una producción para Vogue España que dejó a todos sin palabras.

En una serie de imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, se la ve posando desde una cama con un conjunto de lencería negra que incluyó un body de encaje con transparencias, medias de red y un portaligas que sumó un toque de elegancia y osadía.

Además de la sofisticación de su atuendo, complementó su look con un maquillaje de alto impacto: labios pintados en un intenso rojo fuego, smokey eyes que destacaron su mirada y una máscara de pestañas negra que enmarcó su expresión.

Los seguidores de la modelo no tardaron en reaccionar a la impactante sesión de fotos. “Lo hermosa que es esta mujer y argentina”, comentó una usuaria, mientras que otro mensaje expresó: “¡Me destruye tanta belleza y sensualidad!”. La publicación rápidamente se llenó de halagos y miles de “me gusta” de parte de sus fans.