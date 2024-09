Paula Bernini recibió mensajes impactantes de un sospechoso en el caso Loan

Paula Bernini es una de las periodistas que más de cerca sigue y siguió el caso Loan durante estos tres meses. Ante esto, los implicados la ven como una persona que tiene mucha información importante y ahora, Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, la contactó por privado y le mandó un mensaje impactante.

Qué le escribió “El Americano” a Paula Bernini

Más de 90 días pasaron desde la última vez que fue visto Loan en el naranjal, desde ahí, la Justicia no pudo encontrar el paradero del niño de cinco años y tampoco a los culpables. Bernini siguió de cerca el tema durante todo el tiempo y “El Americano” uno de los principales sospechosos en la causa, le envió un mensaje. En una transmisión en vivo reveló los mensajes impactantes que le llegaron cinco días atrás y que podrían ser importantes en la causa.

“Hace solo cinco días, me escribió Nicolás Soria, lo tengo agendado como Nicolás Sorry. Lo que me dijo fue claro: están atrás mío”, contó Bernini al aire y agregó: “Él me dijo que ‘ellos saben que yo tengo mucha información´. Rarísimo su accionar”, explicó la periodista en TN.

Además, en vivo reveló que “El Americano” quería tener comunicación con el gobernador.

Quién es “El Americano”, uno de los sospechosos en el caso Loan

Nicolás Soria se presentó en Goya, Corrientes, como agente de inteligencia de los Estados Unidos y está vinculado con la Fundación Dupuy, que también está en la mira de la Justicia.

Tiene 42 años y a lo largo de su vida trabajó en el negocio de transporte de mercaderías y despacho de aduana en una empresa formada con un familiar durante el 2021. En el marco de la investigación por la desaparición de Loan Peña, está siendo investigado por entorpecer la causa, ocultar testigos y de esconder en un hotel de la ciudad a tres chicos que estuvieron en el naranjal con el nene desaparecido.

En julio la Prefectura fue hasta allí para llevarse a los menores, entre los que se encontraban los hijos de Laudelina Peña, “El Americano” no los dejó, acusando ser de la Interpol y complicó el procedimiento.