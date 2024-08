El mal momento de Paula Bernini durante la marcha de Loan en Buenos Aires.

“Ahora sí, ¡aparecí! Para todos los que me preguntan ‘¿dónde estoy?’”, así comenzó el video donde Paula Bernini relató una complicación que tuvo en los últimos días y que la llevó a estar alejada de las redes sociales.

La última vez que Paula se comunicó con sus seguidores había sido el pasado viernes durante la marcha que pedía por el regreso de Loan y que se realizó en Plaza de Mayo. José Peña, uno de los hermanos del menor, encabezó el reclamo en Buenos Aires junto a vecinos porteños. Paula estuvo cubriendo el evento cuando vivió un mal momento.

Qué fue lo que le pasó a Paula Bernini

“Hace tres días que no aparezco en las redes ni estoy conectada con nada porque me robaron el viernes el celular después de cubrir la marcha pidiendo justicia por Loan en Plaza de Mayo”, explicó la periodista.

“Fuimos caminando con toda la gente que se juntó ahí y también con el hermano de Loan hasta Congreso, cuando la marcha se estaba desconcentrando y nosotros, los periodistas, estábamos un poquito más relajados, la verdad es que me descuidé, saqué el teléfono para pedir un remise y me lo robaron”, agregó.

Explicando un poco más sobre la situación, Paula señaló: “Ahora estoy con un teléfono más viejito pero creo que pronto pronto voy a poder mejorar... La verdad, un garrón. Es lamentable pero mientras no te pase nada, y a mí no me pasó nada, estoy súper bien, así que, ya está, ya pasó”.