Paula Bernini reveló por qué no quiere ser madre

Paula Bernini es una periodista argentina que tuvo gran repercusión por su cobertura en el caso Loan, el nene de 5 años que desapareció en Corrientes. Su cobertura, tratamiento de la información y compromiso con el hecho llevaron a que muchas personas sigan el trabajo de la periodista por su profesionalismo y dedicación.

Hace unas semanas, la periodista estuvo de invitada en el programa de Mirtha Legrand como un reconocimiento a su trabajo. Allí habló de lo especial que es para ella su familia y su estado sentimental actual.

“¿Cómo es tu vida amorosa? ¿Tenés pareja?”, le preguntó Mirtha Legrand a la periodista. “Si ahora te digo que tengo pareja se me cierran otras puertas. Estoy sola. Es difícil cuando te abocás tanto al trabajo. Pero siempre digo que, las parejas que tuve, nunca demandaron, siempre acompañaron, entendieron mi estilo de vida, mi forma de ser. Me gusta poder viajar y de verdad creo que busqué modelos como mi familia que no te digan ‘volvé, es mucho tiempo”, le respondió Paula Bernini a “La Chiqui”.

Paula Bernini en "La noche de Mirtha" Foto: instagram/paula.berbi

Paula Bernini habló de la maternidad y por qué no desea tener hijos

La periodista brindó una entrevista a Gente, y allí habló de su presente sentimental y su idea de familia. “¿Sos una persona enamoradiza o preferís más estar sola?”, le consultaron a Paula Bernini.

“Sí, en el secundario siempre me fui enamorando de chicos, pero nunca tuve novio. Hasta en tercer-cuarto año, que me enamoré mal de un chico del barrio llamado Julio. Vivía a la vuelta de mi casa y, bueno, tuve la suerte de que me dé bola, así que estuve ocho años de novia con él. Pero lo mataron en un asalto, le quisieron robar la moto y le clavaron un cortapapeles con tanta mala suerte de que le perforaron el bazo”, expresó la periodista.

Paula Bernini habló de la maternidad Foto: instagram

Al ser consultada sobre si piensa en tener una familia, Paula Bernini respondió sincera: “Hoy no pienso en tener hijos. Veo con mis sobrinos que sería una madre superpresente, absorbente, metida. Entonces, si tengo hijos, me voy a dedicar a mis hijos. Y hoy, de verdad, me siento muy cómoda, dedicada al trabajo”.

“Entonces, es muy difícil para mí pensar en formar una familia y también en pensar que un otro va a querer formar una familia conmigo. Tal vez lo soñé cuando era más joven, tal vez lo llegué a soñar con Julio en su momento, hablábamos de casarnos o cuántos hijos íbamos a tener. Pero después de eso, creo que cambió mi concepción y que hoy creo que es un mandato social”, comentó Paula Bernini sobre su idea de la maternidad.