Caso Loan: el detalle en la cartera de Victoria Caillava que podría cambiarlo todo

Hoy se cumplen dos meses desde la desaparición de Loan Peña y cada detalle se vuelve cada vez más relevante. Tras el testimonio de la abuela Catalina este lunes, un elemento no pasó desapercibido y dejó al descubierto que Carlos Pérez, el ex marino involucrado en el caso, y su esposa, Victoria Caillava, declararon cosas distintas.

Carlos Pérez y María Victoria Caillava, la pareja detenida este sábado en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, en Corrientes. Foto: Gentileza.

Las declaraciones cruzadas entre Pérez y Caivalla

En TN, el periodista Federico Wiemeyer, hizo referencia cuando Caivalla declaró que, cuando se fue de la casa de su abuela, se había olvidado la cartera y que, por lo tanto, no pudo entrar a su casa: “¿Vos te acordás que Victoria Caillava dice que recibe un llamado de la abuela, ya habiéndose ido del campo, que se perdió Loan? Volvió a la casa para colaborar con la búsqueda, no volvió a buscar la cartera. Es raro”, indicó.

Paula Bernini agregó: “Nadie le preguntó por la cartera, porque nadie tenía este dato, entonces ahora surgen un montón de dudas. Vos suponte que no tenías la llave de la casa y no podías entrar, ¿qué vas a hacer una hora en la puerta de tu casa? Ahora, ¿entraron o no entraron? Porque Carlos dice: ‘Yo me tiré a dormir un rato, mientras que María Victoria llamaba al intendente’, ¿de dónde? ¿Entraron o no entraron? Y si no entraron, ¿dónde estuvieron? ¿Qué hicieron?”.

Cómo sigue la causa

Actualmente, se están solicitando informes de Estado Patrimonial de cada uno de los implicados, aunque hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia que vincule la situación interna de la familia con la desaparición de Loan.

No obstante, después de la desaparición del niño, en una de las cuentas de Mariano, su hermano mayor, apareció una suma considerable de dinero. Según su declaración ante la Justicia, se trata de donaciones que recibió para cubrir sus gastos, ya que él y su familia están desempleados.