Un hermano de Loan compró una moto de alta gama y desató dudas sobre las donaciones que recibió la familia

A dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, la familia se encuentra en medio de controversias y señalamiento entre los diferentes miembros. En esta oportunidad, se señaló a los hermanos por compras muy costosas.

Desde hace unos días se habla de grandes sumas de dinero que recibieron de parte de debido a la compra de una costosa motocicleta por parte de uno de los hermanos del niño, José Peña. Esta adquisición generó sospechas, ya que la familia había recibido donaciones millonarias para financiar la búsqueda de Loan.

Recientemente, se descubrió que José y otro hermano, Mariano Peña, habían recibido más de $150 millones en sus cuentas de Mercado Pago. Esto levantó preocupaciones sobre el manejo de los fondos destinados a la búsqueda, lo que llevó a la jueza Cristina Penzo a ordenar un análisis de sus cuentas bancarias.

La búsqueda de Loan.

José Peña defendió su acción afirmando que la motocicleta, una Honda CG 150 valuada en más de $2,200 dólares, fue adquirida para facilitar la movilidad durante la búsqueda de su hermano y que los fondos de las donaciones han sido manejados de manera transparente y documentada. A pesar de las explicaciones, la familia ha pedido que no se desvíe la atención de la búsqueda de Loan con especulaciones innecesarias y que se mantenga el foco en encontrar al niño.

La denuncia que realizó la mamá de Loan

Por otro lado, en las últimas horas, se conoció una fuerte denuncia que realizó la mamá de Loan, donde confesó que intentaron convencerla para que declarara que su hijo había muerto en un accidente y aseguró que a su hijo se “lo llevaron”.

“Nos quiso convencer, pero no. Lo del accidente es falso, mi marido también me dijo que es falso porque él debería haber visto si lo atropellaron. Yo estaba ya en la búsqueda de mi hijo cuando me contó que lo quisieron convencer”, reveló en TN.

Los padres de Loan siguen buscando al pequeño tras dos meses de su desaparición. (Foto: Archivo)

Sobre Laudelina, la mamá de Loan expresó: “Laudelina ya mintió varias veces, mintió diciendo que entregué a mi hijo y mintió diciendo que estaba embarazada. Ella está mintiendo, es todo mentira”.

Sin embargo, no acusó a Laudelina solamente, sino también a las tres personas que llevaron al nene al naranjal: “Todos los que estaban con él en el naranjal tienen que saber, no se puede escapar una criatura de cinco años con estos tres mayores”.