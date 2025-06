Una periodista asegura haber visto a Loan Peña vivo en Uruguay

La búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes, podría haber dado un giro inesperado tras la declaración de una periodista uruguaya que asegura haberlo visto en Paysandú, Uruguay. Según su testimonio, el niño estaba acompañado por dos mujeres y otro menor, y llegó a mantener una breve conversación con él en una plaza de la ciudad, el 17 de junio, 4 días después de su desaparición.

El testimonio de la periodista

“Estoy segura de que era él. Me llamó la atención porque estaban con bolsos. El nene me habló del gato que se le había muerto, que le rezaba todas las noches, y me dijo que tenía un primo que se llamaba Tomi”, explicó la mujer en diálogo con el periodista argentino Alejandro Pueblas, que publicó el video ayer.

El relato se volvió aún más impactante cuando, tras consultar con uno de los hermanos de Loan, la periodista afirmó que varios de los detalles narrados por el niño coincidían con la vida familiar del pequeño desaparecido. “El hermano me dijo que lo del gato era cierto, también lo del perro. Solo que no tenían ningún primo llamado Tomi”, aclaró.

El nene sigue desaparecido.

La testigo aseguró que, al comprender la posible gravedad de lo que había visto, realizó una denuncia formal ante la Policía local e incluso elevó el caso a Interpol. “La Policía revisó las cámaras de seguridad de la zona. Yo me di cuenta después de que podría tratarse de Loan. No quise quedarme con la duda”, expresó.

Argentina sigue pidiendo respuestas por el caso Loan Peña

Este dato parece ser que será uno más de los tantos que hubo en el caso. Sin embargo, la Justicia nunca pudo encontrar el rumbo de la investigación y Argentina sigue sin saber la verdad.