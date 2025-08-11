Martita Fort eligió el minivestido negro más escotado y lo presumió en las redes

Con casi un millón de seguidores en Instagram, Martita Fort es sin dudas una de las influencers con mayor alcance en redes sociales. Si bien su apellido la presentó en la escena pública, fue su estilo inconfundible y su personalidad lo que la convirtió en una figura seguida de cerca por miles. Entre looks arriesgados y entrañables postales familiares, cada una de sus publicaciones genera repercusión. Y esta vez no fue diferente: su último post volvió a captar todas las miradas.

Martita Fort cautiva a sus seguidores en las redes sociales.

En esta oportunidad, la influencer encandiló a sus segudiores en Instagram con una serie de historias que no pasaron desapercibidas. En las imágenes se la puede ver con un minivestido negro con escote, que acompañó con unas botas caña alta bucaneras a tono.

La rubia eligió accesorios en dorado y llevar el pelo suelto con unas ligeras ondas para completar un look de noche que difinitivamente se llevó todas las miradas y logró cautivas a sus fanáticos en las redes, siempre atentos a cada uno de sus pasos.

Martita Fort presumió en las redes sus curvas en microbikini desde el verano europeo

El intenso entrenamiento de Martita Fort para mantener la rutina

Apenas algunos días atrás, la hija del famoso empresario aprovechó para mostrarle a sus seguidores en Instagram su exigente rutina de entrenamiento. En las imágenes se la puede ver con un conjunto deportivo de top y calzas amarillo, mientras levanta pesas con los brazos.

“Para no perder la rutina”, escribió junto al video que compartió en sus historias y que sin dudas muestran su compromiso con una vida sana y con ejercicio.