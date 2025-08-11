Durante su tercera y última presentación en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, Maluma protagonizó un momento que encendió las redes sociales. En pleno desarrollo de su +Pretty+Dirty World Tour, el artista interrumpió el show para dirigirse directamente a una espectadora que sostenía en brazos a su hijo, un bebé de apenas un año.

Nació la primera hija de Maluma

El reproche de Maluma a una madre que fue con su bebé al show

La escena, grabada por varios fanáticos, muestra al intérprete de Hawái y Felices los 4 visiblemente incómodo al notar la presencia del pequeño. “Déjelo ahí, no lo traiga… Con todo respeto, yo soy papá… ¿Un año tiene? ¿Usted cree que es buena idea traerlo a un concierto donde los decibeles están altísimos?”, cuestionó el cantante desde el escenario.

El colombiano, que es padre de París Londoño Gómez junto a su pareja Susana Gómez, agregó: “Ese bebé no quiere estar ahí… Para la próxima, sea un poco más consciente”. También señaló que, de asistir, el niño debería contar con protección auditiva adecuada. Sus palabras fueron recibidas con una ovación del público, que apoyó su postura.

Maluma retó a una madre en vivo.

El gesto del cantante no fue casual: desde que nació su hija, Maluma se mostró en redes un perfil mucho más familiar y protector. En varias entrevistas, el artista contó que la paternidad le cambió la forma de ver la vida y que prioriza el bienestar de los niños por encima de cualquier situación.

El episodio generó debate en redes sociales: algunos usuarios elogiaron su valentía para frenar el show y defender al niño, mientras que otros consideraron que pudo haber abordado la situación en privado para evitar exponer a la madre.

El enojo del cantante.

Pese a la polémica, el show continuó sin más incidentes y el cantante cerró la noche con su habitual despliegue de hits y puesta en escena. Maluma seguirá su gira por México con presentaciones en Monterrey el 13 de agosto y en Zapopan los días 15 y 16, fechas que ya esperan a un público ansioso… aunque, probablemente, sin bebés entre los asistentes.