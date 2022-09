Maluma en Caja Negra dio su opinión sobre Duki, Trueno y Cazzu: “Me gusta mucho lo que está pasando en Argentina”

Antes de su show en el Estadio Vélez Sarsfield, el próximo 29 de octubre, Maluma pasó por Caja Negra, el segmento conducido por Julio Leiva. En la entrevista, el cantante colombiano fue consultado por su opinión sobre el género urbano argentino.

“Me gusta mucho lo que está pasando en Argentina, me encanta el Duki, Trueno me parece increíble” confesó Maluma en plena charla. Además de mencionar a Cazzu, sostuvo que “hay muchos artistas, hay tanto talento en Argentina, me parece muy chévere porque antes no era así.”

El autor de “Cuatro Babys” reflexionó sobre la escena nacional. “El talento estaba pero estaba como escondido” y agregó que se alegró cuando vio “tantos artistas buenos, tan buena música, tan buen reggaetón, sin perder su esencia” que se vuelven exitosos a nivel mundial.

También opinó que los artistas argentino del género urbano “no necesitan cambiar para representarse en el mundo entero y yo me siento feliz de eso”. Por último sostuvo: “Entre más artistas hayan, mejor para nosotros, el movimiento sigue creciendo y como yo siempre he dicho ‘la torta es demasiado grande’ hay para todo el mundo.”

EL FANATISMO DE MALUMA POR LA SELECCIÓN ARGENTINA

No es la primera vez que Maluma demuestra su amor por Argentina. Recientemente, hizo el anuncio de su show en el país con una camiseta de la Selección Argentina y un mate en la mano.

El colombiano tiene especial fanatismo por el fútbol de este país. Incluso, en el Mundial de Rusia 2018, el cantante fue visto alentando a la Selección como un hincha más.