Cómo hacer la limpieza energética de invierno para atraer abundancia y prosperidad, según el Feng Shui

La especialista Patricia Traversa, directora del Centro Oficial de Feng Shui Profesional, señaló que el invierno es el momento perfecto para renovar las energías, estimular la prosperidad y volver a conectar con el confort y la calidez del hogar.

En la tradición china, el solsticio de invierno representa un período de profunda calma y oscuridad, pero también marca la transición hacia la luz y el renacer. Según la filosofía taoísta, la energía Yin, que predomina en esta estación, se puede transformar en energía Yang, vinculada al verano, el movimiento y la expansión.

En China, esta fecha se celebra con el Festival de Dongzhi, que significa “llegada del invierno”. Durante esta festividad, se rinde homenaje a los antepasados, se realizan pedidos de abundancia y las familias comparten un plato típico llamado Tangyuan: bolitas dulces de harina de arroz glutinoso en caldo, que simbolizan la unión familiar y la prosperidad.

Para preservar el equilibrio energético, la especialista aconseja colocar símbolos activadores que representen nuestros objetivos y aspiraciones. Estos amuletos actúan como recordatorios visibles del compromiso emocional que tenemos con lo que deseamos atraer.

Entre los más recomendados se encuentran:

Cuarzos y piedras energéticas, ideales para atraer claridad y fortaleza.

Fuentes de agua, que ayudan a activar la prosperidad y el flujo constante de oportunidades.

Velas, que estimulan el fuego interno y la motivación.

Figuras de animales protectores, destinadas a preservar la armonía del hogar.

La ubicación de estos elementos debe estar alineada con el propósito que se quiera potenciar, respetando siempre el mapa Bagua del Feng Shui.

Durante el invierno, al pasar más tiempo dentro de casa, Traversa sugiere mantener el dormitorio ordenado, libre de tecnología y acondicionado para un descanso profundo y reparador. Así, el hogar se transforma en un refugio que refleja nuestro mundo interior.

“Agradezcamos el cobijo que nos da la casa y reconectemos con su energía”, concluye la especialista, recordando que cuidar nuestro entorno es también una forma de cuidar de nosotros mismos.