Cómo hacer un delicioso budín de limón sin gluten y sin azúcar: receta fácil y en versión saludable

El budín de limón es un clásico que nunca falla. Liviano, húmedo y con ese toque ácido que lo hace tan tentador, es perfecto para acompañar unos mates, un té o un café. Si bien la receta tradicional lleva harina de trigo y azúcar, Cande Itorno, de la cuenta @kitchentips.arg en TikTok, compartió su versión sin gluten y sin azúcar, que rápidamente conquistó a sus seguidores: el video ya superó los 23 mil likes.

Con ingredientes simples y en pocos pasos, podés preparar este budín que es ideal para quienes siguen una alimentación saludable o apta para celíacos. Además, es una opción genial para quienes quieren reducir el consumo de azúcar en su dieta diaria.

La receta imperdible de este budín de limón.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de limón sin gluten ni azúcar

4 huevos

60 ml de ghee (manteca clarificada) derretido o cualquier aceite

15 ml de stevia líquida

Jugo de un limón

250 gr de harina de avena (también se puede usar harina de almendras)

2 cucharaditas de polvo de hornear

Ralladura de un limón

Así queda el budín de limón con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar el budín de limón sin gluten ni azúcar

En un bowl, mezclá los 4 huevos con la manteca clarificada derretida (o aceite), la stevia y el jugo de limón. Revolvé bien hasta integrar. Agregá la harina de avena, el polvo de hornear y la ralladura de limón. Mezclá hasta obtener una preparación homogénea. Volcá la mezcla en un molde para horno previamente enmantecado y enharinado. Llevá al horno precalentado a 180° y cociná entre 30 y 40 minutos, o hasta que al pincharlo con un palillo salga seco.

¡Listo! Un budín de limón delicioso, liviano y apto para todos. Perfecto para darte un gustito sin culpa.