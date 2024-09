Agua con limón: el verdadero efecto de la bebida en el cuerpo, según una nutricionista cordobesa

El agua con limón es una de las mezclas más populares que, entre otras cosas, se recomienda para bajar de peso. Sin embargo, también se sugiere para la digestión, la inflamación y la buena circulación. Ante tantas versiones, una nutricionista cordobesa detalló cuál es el verdadero efecto en el cuerpo.

La Licenciada en Nutrición Candela Santoni (M.P 4571) habló con Vía Córdoba y explicó cuál es el efecto de la bebida y por qué se la asocia al control de peso.

CUÁL ES EL VERDADERO EFECTO DEL AGUA CON LIMÓN

La profesional cordobesa explicó: “El agua con limón hace que bajes de peso, pero por un efecto secundario. Uno disminuye su hambre porque, cuando tomas agua, te hinchas y dejas de tener hambre; esto produce la reducción de peso. Pero, es por la hinchazón del agua”.

Y recalcó: “Si estoy hinchado, lleno de agua, como menos y bajo de peso. Pero es lo mismo que tomar agua sola. No me hace bajar, pero me ayuda a que tome más agua”. Aún así, recalcó que el limón “tiene antioxidante, vitamina C y me aporta algo”. Mientras que, el agua es un buen aporte diario al cuerpo.

Respecto a los consejos que se viralizan en las redes sociales sobre el control de peso, la profesional destacó: “La alimentación es un tema que se debe tratar con profesionales. Copiarnos (de influencer, por ejemplo) puede llevarnos a un trastorno de la alimentación. Entonces, la recomendación es dirigirse a un profesional que sepa y se ajuste a los requerimientos de la persona”.

CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE TOMAR AGUA CON LIMÓN

Por otro lado, Mónica Acha, también nutricionista, advirtió sobre las contraindicaciones de la mezcla en caso de excesivo consumo. Al respecto, enumeró: