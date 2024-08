Agua con limón, vinagre en ayunas y batidos detox: una nutricionista cordobesa desmitificó las bebidas

Las dietas y “brebajes mágicos” vuelven a surgir con la llegada de los primeros “calorcitos”. Promocionados por influencers o como bombardeo en anuncios de redes sociales, es habitual encontrar “soluciones” y recetas que se relacionan al descenso de peso en sólo unos días.

“De la alimentación, mucha gente habla y dice cosas, pero ¿hasta dónde los vamos a seguir?”, cuestionó la Licenciada en Nutrición Candela Santoni (M.P: 4571). En este sentido, explicó: “Es muy raro que alguien recomiende un cambio de hábito, lo más común es que promocionen las dietas restrictivas”.

Nutricionista Lic. Candela Santoni . (José Gabriel Hernández / La Voz)

Ante este aluvión de recomendaciones populares, le consultamos qué hay de cierto en los “mágicos brebajes” que se recomiendan en redes sociales para bajar de peso o disminuir el hambre.

BATIDOS DETOX, ¿REEMPLAZAN LAS COMIDAS?

Los batidos detox son bebidas que incorporan ingredientes conocidos por sus propiedades desintoxicantes. Si bien se preparan en base a frutas y verduras, diferentes creadores de contenidos lo promocionan como reemplazo de comidas. Pero, ¿esto es saludable?

“Los batidos détox son saludables porque están hechos de frutas, verduras y agua; aportan vitaminas, minerales, fibra. El tema es ¿para qué se lo consume? Uno no puede bajar de peso basando su alimentación en jugos detox”, explicó Santoni.

Jésica Cirio recomendó en sus redes sociales el consumo de batidos detox.

Aún así, rescató que pueden ser una buena opción para quienes no las consumen frecuentemente. “El batido sí es una ayuda porque es una manera de incorporarlas. No son perjudiciales para la salud, pero no es su función ayudar a bajar de peso”, aclaró.

Y continuó: “No reemplaza el almuerzo ni la cena. Lo mejor es hacer las cuatro comidas, porque al jugo, en calidad nutricional, le falta carbohidrato, proteína y otros nutrientes que necesitamos comer día a día”.

VINAGRE EN AYUNAS, LA POPULAR RECOMENDACIÓN DE REDES

“En ayunas, desde el lunes, me estoy tomando un té de limón, sal y vinagre”, contó Belu Lucius, una reconocida influencer argentina que recauda más de tres millones de seguidores. El consejo comenzó a popularizarse en redes sociales y sumó algunos adeptos.

La bebida que Belu Lucius consume en ayunas y generó repudio en Twitter

Sin embargo, la licenciada cordobesa desmitificó la ingesta y explicó qué produce en el cuerpo. “Lo que hace el vinagre es disminuir la curva de glucemia, que es el azúcar en sangre. ¿Es beneficiosa? Sí, pero es lo mismo que poner una cucharada de vinagre a una ensalada en el almuerzo”, señaló.

En tanto, continuó: “La fibra también disminuye la glucemia. Esto se puede encontrar en la fruta, verdura, granos integrales.... Entonces, la cucharadita no sirve, es mucho mejor consumir una ensalada con vinagre, que tendrá la misma función y te evitas el mal gusto”.

AGUA CON LIMÓN, EL ÚLTIMO BASTIÓN DEL DECENSO DE PESO

En la red, el agua con limón es una bebida muy popular que se consume con varios fines. Es que, son muchas las versiones que lo asocian a la buena digestión, el descenso de peso y la disminución del hambre.

Al respecto, la nutricionista precisó: “Hace que bajes de peso, pero por un efecto secundario. Uno disminuye su hambre de forma secundaria porque, cuando tomas agua, te hinchas y dejas de tener hambre. Esto produce la reducción de peso. Pero, es por la hinchazón del agua”.

La bebida es una de las más populares en redes sociales.

Y recalcó: “Si estoy hinchado, lleno de agua, como menos y bajo de peso. Pero es lo mismo que tomar agua sola. No me hace bajar, pero me ayuda a que tome más agua”. Aún así, no lo descartó del todo, ya que el limón “tiene antioxidante, vitamina C y me aporta algo”. Mientras que, el agua es un buen aporte diario al cuerpo.

Finalmente, la profesional reflexionó: “La alimentación es un tema que se debe tratar con profesionales. Copiarnos (de influencer o redes sociales) puede llevarnos a un trastorno de la alimentación. Entonces, la recomendación es dirigirse a un profesional que sepa y se ajuste a los requerimientos de la persona”.