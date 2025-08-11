Mariana Brey se ganó un lugar en el mundo del espectáculo gracias a su trabajo y presencia constante en la televisión. Reconocida como periodista y panelista, también aprovecha las redes para mostrar su costado más personal: comparte momentos de su día a día, adelantos de nuevos proyectos y looks que siempre llaman la atención. Cada publicación suya recibe el cariño y la interacción de una comunidad que la sigue de cerca y no la pierde de vista.

En esta oportunidad, la panelista decidió compartir con sus seguidores en Instagram algunas imágenes disfrutando del sol y el mar en Miami.

Mariana Brey conquistó Miami en microbikini

En las historias que compartió se la puede ver relajada en el mar, posando con una microbikini estampada multicolor que acompañó con un kimono tejido en color blanco.

Brancatelli y Brey: del debate político a una interna que incomoda a C5N

Lo que comenzó como un intercambio de ideas entre Diego Brancatelli y Mariana Brey en Indomables terminó convirtiéndose en una disputa personal que preocupa a la dirección de C5N. Las diferencias ideológicas —él, cercano al kirchnerismo, y ella, defensora del gobierno de Javier Milei— derivaron en cruces cada vez más tensos, que dejaron de ser debates televisivos para transformarse en enfrentamientos que incomodan al aire.

Brancatelli y Brey: del debate político a una interna que incomoda a C5N

Según reveló Ángel de Brito en LAM, la señal esperaba un formato de pluralidad y contraste político, pero la relación entre los conductores traspasó límites y comenzó a afectar el desarrollo del programa. El malestar creció cuando ambos decidieron tomarse vacaciones al mismo tiempo, dejando el ciclo sin conducción y obligando a que Marcela Feudale asumiera el mando temporalmente.

Brancatelli y Brey: del debate político a una interna que incomoda a C5N

En este clima de tensión, el canal evalúa cómo reconducir el formato para recuperar el equilibrio y evitar que el desgaste interno termine afectando la audiencia. La situación expone no solo una interna mediática, sino también la fragilidad de un programa que depende demasiado de la química —o el choque— de sus conductores.