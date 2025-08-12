Desde Italia, Emilia Attias levantó la temperatura con la microbikini que será tendencia este verano

Emilia Attias es una de esas personalidades que siempre llaman la atención. Desde sus inicios en la televisión, transitó con naturalidad entre la actuación, la conducción y la moda, dejando huella en cada proyecto. Con un estilo propio y una frescura que se siente incluso a través de la pantalla, logró ganarse el cariño del público y mantenerse vigente, tanto en los medios como en el mundo de las redes sociales.

Desde Italia, Emilia Attias disfrutó del verano europeo en microbikini blanca

En esta oportunidad, la actriz y modelo sorprendió a sus fans con una serie de fotos que se llevaron todas las miradas. Desde Italia, Emilia posó en microbikini blanca y disfrutó del mar con distintos outfits bajo el sol acompañada por su pareja.

“¿Hay algo más hermoso que un verano en Italia?“, escribió la actriz en el epígrafe de la publicación, que no tardó en llenarse de likes y cientos de comentarios.

Emilia Attias dio la noticia más feliz junto a su novio

Desde hace unos meses, Emilia está en pareja con Guillermo Freire, un empresario con quien inició un vínculo que rápidamente despertó la atención de los medios. La relación causó revuelo al principio, sobre todo por el escándalo que se generó cuando el Turco descubrió el romance. Pero con el paso del tiempo, las aguas se calmaron y hoy reina la armonía, sobre todo por el bienestar de Gina, la hija de ambos.

Emilia Attias y Guillermo Freire.

En una entrevista reciente, Emilia fue clara sobre sus planes a futuro: “Aunque hace ya un tiempito que estamos juntos con Guillermo, nos estamos conociendo y construyendo algo lindo, sin apurarnos. Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo, o por lo menos yo lo creo así”.

Con 38 años y una hija de 7, Attias reconoció que la maternidad es una experiencia que la marcó profundamente. Y aunque por ahora no tiene nada decidido, no descarta volver a vivir esa etapa: “Para pensar en tener un hijo, me gustaría que la relación esté en ese estadio. Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”.