Netflix tiene un amplio catálogo de series y películas para todos los gustos. La plataforma de streaming más popular del mundo tiene una gran variedad de opciones. Sin embargo, uno de los géneros favoritos de sus suscriptores es, sin dudas, el romance. Es por eso que hay un título ideal para quienes buscan una historia de amor conmovedora.

Dentro de la gran variedad de películas disponibles en la plataforma de la N roja se encuentra una producción danesa que ha conquistado a todos los usuarios. Esta película conmovedora tiene una historia de amor profunda que hace reflexionar sobre las relaciones en todas las etapas de la vida.

Netflix: la película romántica llena de drama y basada en hechos reales que conmueve a todos y está entre la más vistas

Su título en español es Una historia de amor en Copenhague y desde que llegó a Netflix no ha parado de sumar reproducciones. Tal es así que se encuentra entre las más vistas de la plataforma tanto en Argentina como a nivel mundial.

De qué trata Una historia de amor en Copenhague, la película de Netflix

Esta película de Netflix, que llegó este 2025, arrasa en la plataforma con su historia de amor cautivadora. Se trata de un drama romántico que se destaca en el top de las más vistas de diferentes países, incluyendo la Argentina.

En medio de la gran cantidad de series y películas, esta producción danesa marcó una diferencia con su particular trama, cargada de romance pero también de mucho drama y emotividad. Una historia de amor en Copenhague es una película danesa de 2025 que está pisando fuerte en Netflix y se ha transformado en una de las más conmovedoras.

La película está basada la novela de Tine Høeg. En su libro, la escritora cuenta las experiencias y dificultades en su búsqueda por quedar embarazada. El film tiene como protagonista a Mia, una escritora de novelas románticas que odia comprometerse románticamente y sale solo con chicos más jóvenes a los que rápidamente deja de lado. Más tarde conoce a Emil en una fiesta, pero no le presta atención, ya que parece más serio y es mayor que ella.

Este hombre soltero llega de manera inesperada para cambiar las cosas en la vida de Mía. Ambos comienzan un amor apasionante pero también cargado de importantes decisiones que deberán afrontar juntos y pondrán a prueba sus propias creencias y deseos.

Una historia de amor en Copenhague está protagonizada por Rosalinde Mynster y Joachim Fjelstrup, y fue escrita y dirigida por Ditte Hansen. Con una duración de 1 hora y 45 minutos, esta producción se estrenó en la plataforma de Netflix en febrero de 2025 y desde entonces no ha parado de sumar reproducciones.

Trailer