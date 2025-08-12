¿Chatitas o Tucumanas? Cómo hacer la receta de estas tortillas caseras y dejar de gastar en la panadería

Hay quienes las llaman chatitas, otros prefieren decirles tucumanas, pero todos coinciden en una cosa: están buenísimas. Este clásico de la panadería del norte argentino es perfecto para acompañar unos mates, una picada o simplemente para disfrutar recién salidas del horno.
La usuaria @made_in_casa subió la receta a TikTok, homenajeando a Tucumán, donde vivió un año, y su video ya cosechó más de 13 mil likes.
Qué ingredientes se necesitan para hacer chatitas o tucumanas
Para la masa (rinde 16 unidades aprox):
- 500 g de harina 000
- 20 g de levadura fresca (o 5 g de levadura seca)
- 10 g de sal
- 10 g de azúcar
- 50 g de grasa bovina derretida (podés usar manteca o margarina)
- 230 a 250 ml de agua tibia (agregá de a poco)
Para el plegado:
- 50 g de grasa bovina derretida (o manteca/margarina)
- Harina extra para espolvorear
Paso a paso, cómo preparar chatitas o tucumanas
- En un bowl, mezclá la harina con sal. Agregá el azúcar, la levadura y la grasa.
- Incorporá el agua tibia de a poco y empezá a amasar con ganas.Amasá entre 5 y 7 minutos hasta lograr un bollo liso.
- Tapá y dejá reposar 30 minutos.
- Con palote, estirá la masa en forma rectangular.
- Pincelá con grasa derretida y espolvoreá con harina.
- Doblá en tres partes, rotá la masa y repetí el procedimiento 3 a 5 veces.
- Estirá hasta dejarla de 1 cm de grosor y pinchá con tenedor.
- Usá un cortante (o una latita afilada) para formar los pancitos.
- Acomodalos en una placa enmantecada o con papel manteca.
- Tapá y dejá reposar otros 30 minutos.
- Horneá a 180° durante 20 minutos (controlá que estén doradas).
- Aprovechá los recortes para hacer bizcochitos chicos.
Una receta rica, simple y con ese gustito casero que nos lleva directo al norte del país.