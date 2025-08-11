Al ritmo de La Joaqui, Denisse de Gran Hermano bailó frente a cámara y se llevó todos los piropos: “24/7″

Denisse González vive un ascenso imparable en redes sociales, donde cada posteo nuevo atrae a más seguidores. Desde su paso por Gran Hermano, su fama no paró de crecer y hoy supera los 757 mil seguidores en Instagram. En su cuenta, combina postales de su día a día, avances de sus proyectos profesionales y momentos especiales junto a su pareja, Bautista Mascia, último ganador del reality.

Denisse de Gran Hermano cautiva a sus seguidores en las redes.

En esta oportunidad, la exhermanita cautivó a sus seguidores en las redes sociales con un video en el que se la puede ver bailando un tema de La Joaqui con un conjunto deportivo de calazas y top en color negro.

“24/7 escuchando esta canción“, escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas acumuló miles de likes y decenas de comentarios.

Así es la casa de Bautista y Denisse de Gran Hermano

Bautista Mascia fue el ganador de Gran Hermano 2024, lo que le permitió alcanzar popularidad y llegar a más gente con su música. El uruguayo vive en el país con su novia Denisse, a quien conoció en el reality. La pareja apostó por todo y probaron la convivencia ni bien terminó el programa.

La casa tiene una decoración rústica en colores oscuros y con ladrillos a la vista. “La parte más importante. Lo crean o no, este premio fue el inicio de toda una historia así que obviamente lo tengo al lado de la puerta para que sea lo primero que vean”, contó Denisse en una entrevista a Gente, donde mostró su casa junto a Bautista.

En el living se ve la combinación perfecta entre elementos antiguos como mesa y veladores, y muebles más modernos como el tocador de la modelo y el sillón en dos cuerpos en gris oscuro. El living tiene un ventanal amplio que permite el paso del sol y a una mini cocina.

Así es la casa de Denisse y Bautista de Gran Hermano

En cuanto a la cocina tiene la decoración en color negro al igual que los electrodomésticos. El detalle más importante está en la heladera donde pegan fotos instantáneas con las personas que visitaron su casa o son importantes para ellos.

Así es la casa de Denisse y Bautista de Gran Hermano

Luego, en el piso de arriba está el vestidor y la habitación. “Nos divertimos porque nos expresamos muchísimo con la ropa. Nos prestamos absolutamente todo: gorras y camperas, entre otras cosas", contó Denisse al mostrar el armario.