Caso Loan: Encontraron una pulsera en el naranjal que podría ser del nene

A casi 100 días de la desaparición de Loan Peña, la Justicia nunca pudo encontrar el paradero del niño ni tampoco a los culpables del caso. Ahora, en una búsqueda cerca de la zona del naranjal, lugar donde fue visto por última vez, se encontró una pulsera que podría ser del niño desaparecido.

El descubrimiento de la pulsera cerca del naranjal

En el sitio donde fue visto por última vez el chico de cinco años, se encontró una pulsera que llamó la atención de los investigadores y el equipo forense empezó a realizar peritajes para saber su origen, según informó Misiones Cuatro.

Difundieron un flyer por las redes sociales

Según lo contado por Crónica TV, la pulsera encontrada se habría descubierto en una zona que previamente no ha sido investigada. Algo que da esperanzas en la búsqueda.

Por otro lado, Marcelo Hanson, abogado de Fierrito Ramírez y Mónica Millapi, comentó que hay mucha información que todavía no fue divulgada, algo que llama la atención y da aún más curiosidad sobre el paradero de Loan Peña: “Hay datos de la causa y de la investigación que no se conocen y yo no puedo decirlo”, sentenció, según El Trece.

Detuvieron a Federico Rossi Colombo, un psicólogo forense. Es el octavo detenido del caso Loan Peña.

El Americano dice haber estado cerca de encontrar a Loan

Según lo que le contó a Crónica, Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, asegura tener material para demostrar que la salida y entrada al país no sería una dificultad para las personas. Además, dio a entender que la desaparición de Loan podría estar implicada con una venganza del narcotráfico y contó sobre la existencia de un testigo clave que está dispuesto a hablar bajo protección.