Para qué sirve colocar cáscaras de zapallo en la tierra de las plantas

Las plantas forman parte de la decoración de las casas, ya sea en el jardín, en el interior o en el balcón le aportan otro aspecto estético, naturalidad y aroma a los hogares. Tenerlas requiere un cuidado especial para que crezcan sanas y se adapten a cualquier época. A esto se suma las tareas de reciclaje que cada vez más se les agrega.

Cuidar las plantas es parte de la rutina de limpieza del hogar, esto lleva a que se incorporen prácticas más sanas para la vegetación y que estén libres de químicos. Algunas de ellas se relacionan con colocar arena en la tierra, realizar compost o trucos caseros que son recomendados por paisajistas o expertos en jardinería.

El compost es el más popular, debido a que se usa los residuos de la cocina para colocarlos en la tierra y que se descompongan solos por acción de la naturaleza. Otro de los más recurrentes y visibles en las casas con plantaciones son las cáscaras de zapallos en la tierra cerca del tallo. Cuál es su verdadera función.

El motivo por el que se coloca cáscaras de zapallo en la tierra

En general, las verduras son ricas para las plantas y aportan beneficios que ayudan en su crecimiento y mantenimiento. Las cáscaras del zapallo tienen potasio, calcio y magnesio que se desprenden cuando estas se descomponen y se vuelve más rico sin necesidad de químicos.

Según señalan los expertos en jardinería, si estás se mezclan con la tierra mejoran la estructura del suelo porque ayudan a retener la humedad y favorecen la aparición de microorganismos que traen beneficios a la plantación para que se vuelva un suelo fértil.

Además, las cáscaras de zapallos ayudan a retener la humedad de la tierra por mucho tiempo, lo que es esencial en épocas de sequías. O cuando se van de viaje, se conserva el suelo mojado.

Cómo preparar correctamente las cáscaras en la tierra de las plantas

Cortar las cáscaras en trozos pequeños. Esto ayuda a que se descomponga en menor tiempo. Mezclarlas en la tierra o colocarlas arriba de la tierra. Para evitar olores o que llamen a los insectos, es recomendable enterrarlas a 5 o 10 centímetros de profundidad.

Estas son ideales para plantaciones de tomate, pimientos y caléndulas.