La transformación de la “Agrobarbie”: del campo a un ícono de la moda en Córdoba

Florencia Arroyo es oriunda de la localidad cordobesa de Santiago Temple y, en 2022, se volvió furor en redes sociales. La joven, conocida como “agrobarbie”, muestra en Instagram cómo es combinar su trabajo en el campo con el modelaje. Tras su estallido en redes sociales, la joven se volvió un ícono de la moda en Córdoba.

“Agrobarbie”, la gaucha cordobesa que fue furor en Instagram

La “agrobarbie” mostraba a diario cómo era su actividad agropecuaria, saliéndose de los estereotipos del sector. “Trato de romper ese prejuicio de que la mujer del campo tiene que andar siempre con la misma ropa o desarreglada”, dijo en su momento.

La joven trabaja en el campo en Santiago Temple.

En este sentido, también destacaban sus increíbles looks que conjugan su profesión con su pasión por la moda. En el 2022, su cuenta de Instagram creció de manera exponencial, al igual que las interacciones en sus posteos.

DEL CAMPO A ÍCONO DE LA MODA EN CÓRDOBA: LA VIDA DE LA “AGROBARBIE”

“La pasión por la moda surgió cuando tenía más o menos 17 años, cuando mi mamá me insistió que empezara una academia de modelaje, ahí me enamoré de ese mundo”, contó Flor a Revista Gente. “Me enamoré del mundo de la moda y el modelaje, pero era totalmente diferente al mundo del que yo venía, el del campo, me preguntaba cómo los iba a fusionar”, agregó.

El auto es un Ford del año 1952 que fue restaurado en su totalidad.

En este sentido, confesó que no quería alejarse de ninguno de los ámbitos. “Empecé a incorporar prendas de moda a mi vestimenta, maquillarme, pintarme las uñas cuando iba al campo. Un día una persona me dice, pareces una Barbie del campo, me gusto la comparación y empecé a pensar nombres”, recordó. Así fue que surgió “Agrobarbie”.

De cara al futuro, comentó que su sueño es trabajar con “grandes marcas” como modelo. “Además, me gustaría ser parte de un programa de televisión, aportando novedades relacionadas al campo y la moda, poder hacerme una casa en el campo”, dijo.