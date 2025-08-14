Desde España, Lola Latorre apostó por la pollera que será tendencia de la próxima temporada

Lola Latorre no para de crecer en el mundo digital y hoy es una de las influencers más destacadas de su generación. Con más de 721 mil seguidores en Instagram y 459 mil en TikTok, muestra su día a día con estilo y un sello propio. Entre looks, rutinas y momentos divertidos, construyó una identidad que mantiene atenta a su audiencia y logra marcar tendencia.

Lola Latorre apostó a una pollera rosa con brillos para su paseo por España

En esta oportunidad, la influencer compartió con sus seguidores en Instagram algunas fotos de su paseo por Menorca, donde se encuentra disfrutando de unos días de relax en el verano eurpeo. En las imágenes se la puede ver con una pollera rosa de lentejuelas con brillos y detalles en blanco, que acompañó con una microbikini y una camisa de mangas cortas.

“Menorca”, escribió Lola junto a un emoji de corazón en el epígrafe de la publicación, que rápidamente acumuló miles de likes y decenas de comentarios.

Lola Latorre brilló en la premiere de “Otro Viernes de Locos” junto a su mamá

Lola Latorre fue una de las influencers elegidas por Disney para formar parte del exclusivo evento de presentación de Otro Viernes de Locos en Ciudad de México. Acompañada por su mamá, Yanina Latorre, viajó especialmente para sumarse a esta experiencia internacional que reunió a figuras de toda América Latina. Desde su llegada al hotel hasta el esperado encuentro con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, Lola compartió cada momento con sus seguidores.

Las argentinas estuvieron en la avant premier de "Otro viernes de locos".

En la alfombra del estreno, la influencer se mostró radiante, posando con la invitación oficial del evento y generando contenido exclusivo para sus redes. La elección de figuras como Lola por parte de Disney no fue casual: apuntaron a conectar a nuevas audiencias digitales con una historia clásica que marcó a toda una generación.

Yanina y Lola se fotografiaron con Lindsay y Jamie Lee.

En una de las postales que se volvió viral, se la ve posando sonriente junto a su madre y las protagonistas del film, en una noche que, sin dudas, quedará en el recuerdo.