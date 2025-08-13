Lola Latorre mostró sus paradisíacas vacaciones y conquistó a todos en microbikini amarilla

Lola Latorre sigue creciendo en el mundo de las redes y se convirtió en una de las influencers más importantes de su generación. Con más de 721 mil seguidores en Instagram y 459 mil en TikTok, comparte su día a día con mucho estilo y su toque personal. Entre outfits, rutinas y momentos divertidos, logró crear una identidad que conecta con su público y marca tendencia.

Lola Latorre disfrutó del mar en microbikini blanca y al natural

En esta oportunidad, la hija de Diego y Yanina sorprendió a sus seguidores en Instagram con una serie de fotos en las que se la puede ver disfrutando el verano europeo desde Menorca. En una de las imágenes, Lola posó en microbikini amarilla bajo el sol sobre un yate, disfrutando del mar.

Lola Latorre mostró sus paradisíacas vacaciones en microbikini amarilla

Lola Latorre brilló en la premiere de “Otro Viernes de Locos” junto a su mamá

Lola Latorre fue una de las influencers elegidas por Disney para formar parte del exclusivo evento de presentación de Otro Viernes de Locos en Ciudad de México. Acompañada por su mamá, Yanina Latorre, viajó especialmente para sumarse a esta experiencia internacional que reunió a figuras de toda América Latina. Desde su llegada al hotel hasta el esperado encuentro con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, Lola compartió cada momento con sus seguidores.

Las argentinas estuvieron en la avant premier de "Otro viernes de locos".

En la alfombra del estreno, la influencer se mostró radiante, posando con la invitación oficial del evento y generando contenido exclusivo para sus redes. La elección de figuras como Lola por parte de Disney no fue casual: apuntaron a conectar a nuevas audiencias digitales con una historia clásica que marcó a toda una generación.

Yanina y Lola se fotografiaron con Lindsay y Jamie Lee.

En una de las postales que se volvió viral, se la ve posando sonriente junto a su madre y las protagonistas del film, en una noche que, sin dudas, quedará en el recuerdo.