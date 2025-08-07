Cómo se conocieron: así comenzó la tormentosa relación entre Julieta Prandi y Claudio Contardi.

Julieta Prandi y Claudio Contardi comenzaron su historia de amor a fines de la década del 2000, aunque su relación formal arrancó en 2009. Fue un vínculo que, al principio, parecía sacado de un cuento: en junio de 2010, la reconocida modelo y conductora anunció con alegría su primer embarazo. El 8 de enero de 2011 nació Mateo, su primer hijo junto a Contardi, y apenas unos meses después decidieron sellar su amor legalmente. El 21 de octubre de ese mismo año, tras dos años y medio de noviazgo, pasaron por el Registro Civil para formalizar la relación.

En aquel entonces, Julieta no ocultaba su emoción: “Lo que más me importa en la vida es cumplir los sueños, y la verdad es que este es un sueño para mí”, declaró.

Julieta Prandi y Claudio Contardi junto a sus dos hijos

En esa ceremonia, los testigos fueron Ana y Ezequiel, la madre y el hijo del primer matrimonio de Claudio, lo que reflejaba una aparente armonía familiar. Un año más tarde, en octubre de 2012, la pareja reafirmó su compromiso con una boda religiosa.

En 2015, anunciaron un nuevo embarazo y, tiempo después, llegó al mundo Rocco, su segundo hijo. Pero ese cuento feliz se fue desmoronando con el tiempo: hoy, la modelo enfrenta una dura separación y atraviesa un presente emocionalmente complejo. Según allegados, la situación le ha afectado profundamente, llevándola a perder peso y depender de medicación.

La contundente declaración de Julieta Prandi contra su expareja

Luego, sin establecer ningún tipo de contacto con su expareja, fue el turno de Julieta Prandi, quien hizo una declaración de 2 horas aproximadamente. En ese contexto, la actriz aseguró que su expareja “ejercía un control absoluto” sobre ella y, para evidenciar tal punto, graficó algunos episodios donde él la llevaba a su lugar de trabajo, controlaba el tiempo que pasaba ahí, la iba a buscar, no la dejaba sola y, constantemente, hacía que cambiara el número de teléfono o, en su defecto, él la dejaba sin el aparato para que ella perdiera así el contacto con el mundo exterior.

“Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, comentó Julieta Prandi en pleno juicio contra Contardi. Por su parte, la presentadora de televisión subrayó el motivo por el cual accedía a tener relaciones íntimas con su expareja: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Julieta Prandi relató como Claudio Contardi la tomaba del cuello para obligarla a hacer lo que él quisiera. Además, la actriz mencionó que su expareja ejerció violencia psicológica, misma que dejó secuelas significativas.

Aunado a ello, Julieta Prandi contó que Contardi “comenzó a controlar su vida y alejarla de todos sus seres queridos, no permitiéndole manejar“, lo cual empeoró la crítica situación que ya vivía a su lado.