La desgarradora revelación sobre Julieta Prandi y cómo los abusos de su ex esposo afectaron su intimidad con Emanuel Ortega: “Arcadas y...”

Avanza el juicio por abuso sexual que Julieta Prandi inició contra Claudio Contardi, su exmarido, y cada audiencia revela nuevos datos conmocionantes. Este miércoles, declaró su psiquiatra, Rafael Herrera Milano, y su testimonio generó un fuerte impacto en la sala del Tribunal Oral N°2 de Campana.

“El tratamiento inició en 2022”, comentó el especialista, y señaló que desde el primer encuentro notó en Julieta una expresión particular en la mirada, propia de personas que han atravesado traumas. “Es difícil de explicar, pero se reconoce. Julieta no podía dormir, para ella era ir a combatir. Era un loop constante donde el pasado la invadía”, detalló, según publicó TN.

Julieta Prandi llegando al juicio contra su ex, Claudio Contardi.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de su declaración fue cuando abordó cómo los abusos de Contardi afectaron el presente sentimental de la modelo: “Tuvo problemas íntimos con su pareja actual, con relación al antecedente de su anterior pareja”, expresó en alusión a Emanuel Ortega, con quien Julieta comenzó una relación en 2020.

El psiquiatra se refirió no solo a las consecuencias emocionales, sino también a las manifestaciones físicas que presentó la paciente. “De pronto, en el consultorio, le daban arcadas y no me decía por qué. Recién después de meses confesó que era algo que le quedó del abuso, cuando su pareja eyaculaba”, reveló con crudeza.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega en los premios Martín Fierro de radio. (Instagram @nv9.photo)

También señaló que la actriz sigue bajo tratamiento con medicación, luego de haber atravesado al menos 30 sesiones de terapia. “Tuvo sus altos y bajos, pero siempre fue congruente. No hubo signos de simulación, lo que indica que hay una probabilidad muy positiva de que haya sido víctima de abuso”, concluyó el psiquiatra ante el tribunal.

La contundente declaración de Julieta Prandi contra su expareja

Luego, sin establecer ningún tipo de contacto con su expareja, fue el turno de Julieta Prandi, quien hizo una declaración de 2 horas aproximadamente. En ese contexto, la actriz aseguró que su expareja “ejercía un control absoluto” sobre ella y, para evidenciar tal punto, graficó algunos episodios donde él la llevaba a su lugar de trabajo, controlaba el tiempo que pasaba ahí, la iba a buscar, no la dejaba sola y, constantemente, hacía que cambiara el número de teléfono o, en su defecto, él la dejaba sin el aparato para que ella perdiera así el contacto con el mundo exterior.

“Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, comentó Julieta Prandi en pleno juicio contra Contardi. Por su parte, la presentadora de televisión subrayó el motivo por el cual accedía a tener relaciones íntimas con su expareja: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Julieta Prandi relató como Claudio Contardi la tomaba del cuello para obligarla a hacer lo que él quisiera. Además, la actriz mencionó que su expareja ejerció violencia psicológica, misma que dejó secuelas significativas.

Aunado a ello, Julieta Prandi contó que Contardi “comenzó a controlar su vida y alejarla de todos sus seres queridos, no permitiéndole manejar“, lo cual empeoró la crítica situación que ya vivía a su lado.