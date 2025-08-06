El estremecedor relato de Julieta Prandi en el juicio contra su expareja: “Me iba a matar si no tenía relaciones”

Durante las últimas horas, empezó el juicio contra el empresario Claudio Contardi, quien recibió, por parte de la que era su esposa, Julieta Prandi, con quien además tuvo dos hijos (Mateo y Rocco), una fuerte acusación de abuso en 2021, esto ante la UFI N° 4 de Escobar.

De acuerdo con la secuencia de los hechos, Claudio Contardi fue el primero en declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana. Según el empresario, el presunto abuso sexual con acceso carnal agravado causado a Julieta Prandi, no sería del todo cierto: “Nunca tuve una relación que no fuera consentida”.

Julieta Prandi llegando al juicio contra su ex, Claudio Contardi.

La contundente declaración de Julieta Prandi contra su expareja

Luego, sin establecer ningún tipo de contacto con su expareja, fue el turno de Julieta Prandi, quien hizo una declaración de 2 horas aproximadamente. En ese contexto, la actriz aseguró que su expareja “ejercía un control absoluto” sobre ella y, para evidenciar tal punto, graficó algunos episodios donde él la llevaba a su lugar de trabajo, controlaba el tiempo que pasaba ahí, la iba a buscar, no la dejaba sola y, constantemente, hacía que cambiara el número de teléfono o, en su defecto, él la dejaba sin el aparato para que ella perdiera así el contacto con el mundo exterior.

“Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, comentó Julieta Prandi en pleno juicio contra Contardi. Por su parte, la presentadora de televisión subrayó el motivo por el cual accedía a tener relaciones íntimas con su expareja: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Julieta Prandi relató como Claudio Contardi la tomaba del cuello para obligarla a hacer lo que él quisiera. Además, la actriz mencionó que su expareja ejerció violencia psicológica, misma que dejó secuelas significativas.

Aunado a ello, Julieta Prandi contó que Contardi “comenzó a controlar su vida y alejarla de todos sus seres queridos, no permitiéndole manejar“, lo cual empeoró la crítica situación que ya vivía a su lado.

Por todo lo expuesto, Julieta fue sometida a una pericia que llevó a cabo la psicóloga de la Asesoría de la Procuración. En las conclusiones de las pericias correspondientes, el relato de la víctima es consistente. “De la observación, escucha y análisis de la evaluación realizada, surgen indicadores compatibles con victimización sexual y violencia familiar”, describió la profesional.

También, hubo otro perito psiquiátrico dirigido por Rafael Herrera Milano, que evaluó a Julieta Prandi y declaró en el Juicio. El profesional ratificó las secuelas que persisten en la salud mental de la víctima.

Julieta Prandi con sus abogados en pleno juicio contra su expareja.

Como es de suponer, el juicio además contó con otros testigos que rindieron sus declaraciones este miércoles 6 de agosto y continúan el jueves 7 hasta que, finalmente, los expertos evalúen en profundidad el caso y lleguen a una conclusión.