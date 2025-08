El desgarrador relato de Julieta Prandi sobre lo que vivió con su exmarido: “Él me secuestró...”

Julieta Prandi es una modelo, actriz y conductora argentina que tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación. Hace varios años que la famosa lleva la lucha en la Justicia por el calvario que vivió con su exmarido y padre de sus dos hijos.

Julieta Prandi y su ex marido

La modelo estuvo casada casi una década con el empresario gastronómico Claudio Contardi y tuvieron dos hijos. Prandi denunció en 2019 a su ex por violencia de género y abuso sexual. Este miércoles 6 de agosto comienza el juicio oral y público contra el ex marido de la famosa.

En un audio que salió a la luz en A la Tarde, la modelo relata en primera persona el calvario que vivió con Contardi mientras estaban casados. En el programa leyeron el documento con el crudo testimonio de la famosa en la causa judicial.

El duro testimonio de Julieta Prandi en el juicio por violencia de género a su exmarido

“Él me secuestró, me violó y me amenazó de muerte”, leyó en el documento, Cora, la periodista. Luego reveló detalles de la pericia psicológica: “Comenzó a controlar su vida y alejarla de los seres queridos, no permitiéndole incluso a la declarante a manejar. Si quería ir a algún lugar, era él quien tenía que llevar, haciéndole incluso cambiar el número telefónico”.

En otra parte del documento, la periodista leyó el duro relato que contó la modelo en su testimonio: “Aclara la disidente que la relación era muy mala con Contardi por lo cual ella no deseaba mantener relaciones sexuales con quien entonces era su pareja. Para obligarla a tener relaciones sexuales, le decía que ella le pertenecía, que era su mujer y que era su obligación tener relaciones con él".

“Le ponía el puño cerrado bien frente a su rostro como para pegarle, profería insultos y le provocaba mucho temor”, detalló en otro fragmento el documento de la declaración de Prandi. Si bien está en tercera persona, es parte del testimonio oficial.