Cómo hacer tortilla de papa sin huevo, al estilo italiano: receta fácil con solo 3 ingredientes

Si sos fan de la tortilla de papa pero querés probar algo distinto (y sin huevo), esta receta es para vos. Se llama frico, es típica de la región de Friuli, en el norte de Italia, y solo lleva tres ingredientes: papa, cebolla y mucho queso.

Estefi Colombo la compartió en su cuenta de TikTok y se volvió viral. ¿El secreto? Lograr esa mezcla perfecta entre crocante doradito y centro tierno, bien fundido. Ideal para una cena rápida, un tapeo con amigos o simplemente para darte un gustito distinto.

En simples pasos y con 3 ingredientes se puede hacer esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tortilla de papa sin huevo

4 papas medianas

1 cebolla

300 g de queso gouda (o cualquier queso semiduro que se derrita bien)

Sal a gusto

Aceite de oliva o de maíz para cocinar

Así queda la tortilla de papa con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar tortilla sin huevo al estilo italiano

Usá la parte gruesa del rallador para que queden bien armadas. Reservalas. Tratá de cortarla lo más finito posible para que se cocine rápido. En una sartén con un chorrito de aceite, salteala hasta que esté tierna. Agregá sal. Incorporá la papa rallada y mezclá. Cociná hasta que se ablande y suelte humedad. Cuando la papa esté maleable, sumá el queso rallado. Mezclá bien hasta que se funda y se una todo. Compactá la mezcla en la sartén, como si fuera una tortilla. Dorá de ambos lados. Usá un plato para ayudarte a darla vuelta. Serví y disfrutá.

“Sin duda, esta receta fija es un camino de ida”, aseguró Estefi en el video. Y no hay dudas: una vez que la probás, se convierte en clásico en casa.