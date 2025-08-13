Netflix: la atrapante serie de solo 8 capítulos que te deja sin aliento y está entre las más vistas

Netflix es, desde hace tiempo, la plataforma de streaming más elegida en todo el mundo. Esto se debe a su extenso catálogo de series y películas con una gran variedad de títulos de todos los géneros y para todos los gustos. Entre ellos, hay uno que hace ya más de 6 meses ha logrado meterse entre las tendencias a nivel mundial. Con solo 8 capítulos, esta serie atrapa de principio a fin y es una de las más vistas del 2025.

Entre las producciones estadounidenses disponibles en el catálogo de Netflix, hay una que se destaca y está entre las favoritas de los suscriptores, ya que muchos de ellos la han visto de principio a fin en cuestión de horas. Esta serie logró atrapar al público desde su estreno y se supo mantener como una de las más vistas a nivel mundial, durante más de 6 meses.

Netflix: la serie de solo 8 capítulos que atrapa al mundo entero y está entre las más vistas de lo que va del año

Con solo 8 capítulos, esta serie atrapó por completo a los usuarios de Netflix con una historia que dejó a muchos sin aliento y que eriza la piel. Se trata de La Locura, una producción que dura poco menos de 8 horas pero que atrapa de principio a fin.

De qué trata La Locura, la serie que arrasa en Netflix

Esta serie norteamericana se destaca dentro del catálogo de Netflix, especialmente en la sección del género de suspenso, y ha recibido elogios de la crítica especializada. La Locura es considerada como una de las mejores series de lo que va del 2025 y continúa entre las más vistas durante más de 6 meses.

La serie se sumó al catálogo de Netflix a fines de noviembre del 2024 y desde entonces arrasó a nivel mundial, transformándose en una de las más vistas dentro del género de suspenso en la plataforma de streaming.

Según señala la sinopsis oficial de Netflix, La Locura centra su historia en un crimen y un caso policial cargado de suspenso. “Tras encontrar un cadáver en lo profundo de las montañas Pocono, un experto en medios es acusado injustamente por el asesinato de un infame supremacista blanco”, dice la descripción.

Con solo 8 capítulos que duran menos de 50 minutos cada uno, y una historia que no da respiro, esta serie es una oferta irresistible dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Ideal para maratonear en pocas horas o en un solo fin de semana.

Trailer

Reparto de La Locura, la serie de Netflix