Mia Khalifa y Jenna Lee fueron juntas al gimnasio y levantaron la temperatura en las redes

Mia Khalifa dejó atrás su paso por el cine para adultos, pero en redes sigue dando que hablar. Entre posteos y sesiones de fotos, a veces se une a su mejor amiga, la modelo Jenna Lee, para compartir producciones que levantan la temperatura y no pasan desapercibidas. Juntas suman millones de seguidores que no se pierden ninguno de sus looks y fotos más jugadas.

Mia Khalifa y Jenna Lee levantan la temperatura en las redes

En esta oportunidad, Mia compartió algunas imágenes en sus historias en las que se la puede ver junto con Jenna en una rutina deportiva. Mientras Jenna muestra su elasticidad, Mia se sorprende por las habilidades de su amiga.

La divertida amistad entre Mia Khalifa y Jenna Lee

La fama de Jenna Lee aumentó notoriamente desde que Khalifa comenzó a compartir contenido junto a ella. Una de las publicaciones que más llamó la atención de sus fans fue una campaña que protagonizaron vestidas como jugadoras de tenis con fotos al límite.

Jenna y Mia posan juntas.

Mia reveló un video del backstage con una llamativa frase: “Toda morena necesita una rubia vegana que le recuerde por qué es más divertido ser una morena que come carne roja”. Por su parte, Lee escribió un curioso comentario: “Nunca me había sentido más ama de casa gracias @miakhalifa por dejarme vivir mis sueños”.

Jenna Lee y Mia Khalifa

Otro de los videos que tuvo muchas repercusiones lo grabó Jenna. En este se ve a las modelos intentando comer “panchos del estanque”, unas raras varillas vegetales con forma de salchicha. La idea no le causó mucha gracia a la morocha, pero sí a los seguidores, que le regalaron miles de likes.