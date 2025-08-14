Durante décadas, la voz de Nobuo Yamada hizo vibrar a miles de fanáticos del animé en todo el mundo con Pegasus Fantasy, la icónica apertura de Los caballeros del zodíaco.

La causa del fallecimiento de Nobuo Yamada

El sábado pasado, el cantante japonés falleció a los 61 años, víctima de un cáncer de riñón que le habían diagnosticado en 2017. La noticia se conoció recién hoy, cuando su agencia, MOJOST, emitió un comunicado confirmando la pérdida y detallando que Yamada murió pacíficamente el 9 de agosto a las 13:39, en un hospital donde recibía tratamiento.

La familia pidió que la despedida se realizara en una ceremonia íntima, siguiendo las tradiciones japonesas. Si bien había superado el pronóstico inicial de vida de cinco años, su salud se deterioró a principios de 2025, obligándolo a suspender compromisos como el concierto Saint Seiya “Pegasus Fantasy” Grand Finale en México.

A pesar de su delicado estado, Yamada —conocido como NoB— continuó trabajando hasta sus últimos días. De hecho, según su agencia, el día previo a su fallecimiento conversó sobre nuevos arreglos musicales y futuros escenarios en los que soñaba presentarse.

De Osaka al mundo del animé: quién era Nobuo Yamada

Nacido el 20 de enero de 1964 en Kawachinagano, Osaka, Yamada inició su carrera a los 19 años como vocalista, pero fue en 1984, con la creación de su banda MAKE-UP, cuando alcanzó fama internacional. Él mismo escribió la letra de Pegasus Fantasy y Blue Forever, temas centrales de Saint Seiya, que se convirtieron en himnos para generaciones enteras.

Los Caballeros del zodíaco

Como solista, amplió su legado participando en bandas sonoras de series y películas como GoGo Sentai Boukenger (2006), Tensou Sentai Goseiger (2010) y Kamen Rider Amazons: Last Judgement (2018).

La letra de Pegasus Fantasy de Los caballeros del zodíaco

La versión en español latino, muy popular en la región, fue interpretada por Mauren Mendo. La letra en español latino es:

Siempre la verdad vencerá a todo el mal

Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás

Con todo el poder, llegarás hasta el final

Si los sueños se van, el cosmos te guiará

Pegasus Fantasy

Luz y libertad

Porque son tus poderes como el corazón

Nadie te dañará

Saint Seiya, jóvenes guerreros

Saint Seiya, siempre lucharán

Saint Seiya, unidos por su fuerza

Saint Seiya, y Pegasus hasta el final

Con la convicción, aun de la que no se ve

Con la fe, la certeza, lo que esperas llegará

En la eternidad, hay un lugar para ti

Si tú crees en verdad, su luz te hará vivir

Pegasus Fantasy

Luz y libertad

Porque son tus poderes como el corazón

Nadie te dañará

Saint Seiya, jóvenes guerreros

Saint Seiya, siempre brillarán

Saint Seiya, unidos por su fuerza

Saint Seiya, y Pegasus hasta el final

Pegasus Fantasy

Luz y libertad

Porque son tus poderes como el corazón

Nadie te dañará

¡Whooo!

Saint Seiya, jóvenes guerreros

Saint Seiya, siempre brillarán

Saint Seiya, unidos por su fuerza

Saint Seiya, y Pegasus hasta el final