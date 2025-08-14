Desde Ibiza, Dua Lipa celebró la previa de su cumpleaños número 30 con un minivestido y casi muestra de más

Dua Lipa es, sin dudas, una de las grandes referentes de la música y la moda, y sus redes lo dejan clarísimo: millones la siguen y cada aparición suya se vuelve tendencia. Con un estilo único y una presencia que atrapa, mezcla su costado artístico con una estética impecable que la mantiene en la cima. Ya sea en un show, en una campaña o mostrando su día a día, siempre impone su sello y da que hablar en todo el mundo.

Dua Lipa celebró la previa de su cumpleaños número 30 desde Ibiza y con un minivestido cut out en blanco

En esta oportunidad, la artista compartió algunas fotos de cómo se prepara para su cumpleaños número 30 en Ibiza, junto a su pareja y amigos. En las imágenes se la puede ver con un vestido corto blanco cut out hecho por el diseñador Simon Porte Jacquemus, disfrutando bajo el sol de la compañía y del verano europeo.

Si bien faltan algunos días para su cumpleaños, que celebrará el 22 de agosto, la cantante disfruta de los días previos a puro relax. “Celebraciones anticipadas de cumpleaños en mi isla favorita con mis personas favoritas usando el vestido más hermoso que Simon hizo para mí... ¡No puedo esperar a los 30!“, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente se llenó de likes y comentarios.

Cómo se conocieron Dua Lipa y su novio, Callum Turner

La historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner se podría sumar como otra coronación de gloria para sus fans argentinos. Es que, tal como confesó la propia artista, conoció a su actual prometido gracias a un libro de un autor argentino.

Según la propia cantante todo comenzó cuando sus caminos se cruzaron en el restaurante The River Café de Londres, gracias a la chef Ruth Rogers. Sin embargo, no fue hasta un año más tarde que el destino los volvería a juntar en un restaurante de Los Ángeles.

ARCHIVO - Dua Lipa, a la izquierda, y Callum Turner asisten a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Pero lo más llamativo de todo fue el motivo por el cual conectaron. Dua Lipa aseguró que Callum se acercó a ella para preguntarle por el libro que estaba leyendo. La cantante reveló también que se trataba de “Trust” (Fortuna), un libro del autor argentino Hernán Díaz.

Dua Lipa conoció a su prometido, Callum Turner, gracias a un libro de un escritor argentino: cuál es y de qué se trata

Aunque la historia salida de una película romántica no termina allí. Resulta ser que Callum estaba leyendo el mismo libro. Lo cual significó una increíble coincidencia que supera la ficción. Por supuesto, esto hizo que la chispa entre ellos se encendiera al instante y marcó la química que los mantiene unidos hasta el día de hoy.