Flor Peña apostó por la prenda denim que será furor en la temporada primavera verano

Florencia Peña lleva años haciendo de todo: tele, teatro, cine… y siempre con ganas de más. En redes encontró el espacio perfecto para mostrar su día a día, contar en qué anda y compartir el detrás de escena con quienes la siguen desde siempre. Entre rodajes, looks y posteos llenos de humor, mantiene una conexión real y cercana con su comunidad.

Flor Peña presumió sus curvas en un mono denim a puro escote

En esta oportunidad, la actriz cautivó a sus fanáticos en Instagram con una serie de fotos en las que se la puede ver con un mono denim escotado que se llevó todas las miradas. Con el pelo recogido, las uñas en rojo y aritos plateados, Flor conquistó con su look.

La actriz aprovechó el epígrafe para felicitar a su estilista: “Sos el puto amo. Pelo y make up para visitar a mi querida Vero Lozano“, escribió en el posteo, que rápidamente se llenó de likes y cientos de comentarios.

Flor Peña compartió fotos de joven y recordó por qué le decían “la pechocha”

Días atrás, la actriz sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que compartió fotos de una producción que realizó a los 18 años. En las imágenes se la puede ver con distintas vestimentas alineadas a la película Aladdín, por lo que aparece “abrazando” a uno de los personajes y también viajando en una alfombra mágica.

La producción del recuerdo que compartió Flor Peña

“Encontré en el baúl de los recuerdos unas fotos que hice a mis 18, de Aladdin. No hay remate. Haters, ATAQUEN", escribió la actriz con el humor que la caracteriza junto a las fotos. Lejos de criticarla, sus seguidores se tomaron con humor el posteo y la llenaron de halagos y likes.