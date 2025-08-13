El llamativo video de Emilia Mernes y Martín Cirio antes de la fama: ¿eran amigos?

Martín Cirio, más conocido como “La Faraona”, volvió a estar en boca de todos después de que se viralizara un video en el que aparece junto a Emilia Mernes en una transmisión en vivo. El material, difundido en TikTok, despertó la curiosidad de los fans y dejó entrever que, en algún momento, podría haber existido un vínculo más cercano entre ellos.

La relación entre Cirio y Mernes siempre estuvo teñida de especulación. En sus streams y videos de YouTube, el creador de contenido suele reaccionar a noticias sobre la cantante, a veces con comentarios críticos y humor ácido, lo que llevó a muchos a pensar que había un trasfondo personal.

El llanto de Emilia Mernes.

La historia detrás de la tensa relación entre Martín Cirio y Emilia Mernes

En 2020, Cirio enfrentó una cancelación mediática tras acusaciones que finalmente no prosperaron en la justicia, que lo declaró inocente. Sin embargo, el golpe mediático marcó un antes y un después en sus vínculos. El influencer contó que varios famosos con los que tenía trato desaparecieron de su vida, y Emilia habría sido una de esas personas. Según él, nunca recibió un mensaje de apoyo y hasta dejó de seguirlo en redes.

El video de uno de los vivos que compartieron.

Con el tiempo, la tensión pareció transformarse en un juego de guiños públicos. Emilia llegó a recrear en TikTok una parodia que Cirio había hecho de una de sus canciones, dando a entender que no se tomaba a mal sus chistes.

El video que reavivó los rumores de amistad entre Martín Cirio y Emilia Mernes

En el clip que circula ahora, se los ve a ambos compartiendo un vivo, con Cirio relatando anécdotas sobre su conocido círculo de personajes recurrentes. La charla distendida y las risas hicieron que muchos usuarios revivan la teoría de que, antes de la cancelación, existía una relación de amistad o al menos de camaradería.

Si bien el influencer aseguró en entrevistas recientes que no invitaría a Emilia a su stream porque “no le divertiría”, el material filtrado muestra una faceta diferente, más cercana y cómplice.

Por ahora, ninguno de los dos se pronunció sobre el video. Mientras tanto, las redes se llenan de comentarios, memes y teorías que buscan descifrar si realmente hubo una amistad o si todo fue parte de un momento casual que quedó registrado para siempre.