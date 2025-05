Martín Cirio habló sin filtro sobre Franco Colapinto: “Me calienta”

Franco Colapinto es una de las revelaciones más importantes en el mundo del deporte y entretenimiento. Luego de debutar en la Fórmula 1 el año pasado, los fanáticos quedaron encantados por su personalidad extrovertida y elocuente.

"Es desagradable. Además, es lo menos sexy. Tenés un coso acá en la cabeza que parece que te ponen un bozal (...) Tienes el cuello, que se va a la mier** , y después te queda un dolor de cervicales que no podés ni moverte. La noche, te quedas duro como una almohada, te levantás y estás así como Robocop (...) Y después que el cuello te queda muy grande y sobresale las orejas es asqueroso”, opinó el piloto sobre cómo es el entrenamiento del cuello para la Fórmula 1.

Franco Colapinto presentó un lado más desestructurado de la Fórmula 1. Es por ello que su regreso a la competición generó sumas opiniones entre las celebridades argentinas, como Martín Cirio, más conocido como “La Faraona”.

Qué opina Martín Cirio sobre Franco Colapinto

El mediático habló sobre el nuevo piloto de la escudería Alpine en la fiesta por los 10 años de LAM. Ahí, cuando el canal “Resumidos” le preguntó su opinión sobre Colapinto, Cirio no titubeó: “Colapinto (...) admito que me calienta un poco. Es medio pende**, pero me gusta”.

Otra de las personas que reveló una postura sobre el joven de 21 años fue Fede Popgold (conductor de Patria y Familia en Luzu TV), quien lo admiraba por su personalidad elocuente en redes sociales: “Me gusta como tuitea. Espero que nunca contrate a un community manager”.

La interacción entre Mirtha Legrand y Franco Colapinto

Martín Cirio no es el único que está interesado en el piloto automovilístico. Mirtha Legrand, una de las divas más importantes de Argentina, lo felicitó por su regreso a la Fórmula 1 con Alpine. "Felicitaciones, acá estaremos apoyándote”, escribió “La Chiqui”.

El saludo de Mirtha Legrand a Franco Colapinto por su regreso a la Fórmula 1

Este comentario dio pie a una desopilante interacción entre Colapinto y Legrand en redes sociales. “Seguime, Mirtha”, escribió el piloto argentino de 21 años. “Franco querido, ya te sigo en las carreras. Ahora también por acá. ¡Seguime vos también! (...) ”¡Ponete el logo de la Chiqui en el casco que trae suerte!“, se lee en el tuit de Mirtha.