El video que confirma el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal: “Está clarísimo”

Los rumores comenzaron hace semanas luego de que ella asistiera al festejo de cumpleaños de él, una mega fiesta donde no faltaron figuras internacionales del deporte y la música. Nicki Nicole está cada día más cerca de Lamine Yamal y ya no se esconden.

Primero fueron vistos en un boliche de Barcelona donde, según varios testigos, estuvieron a los besos y se fueron juntos del lugar cerca de las 4 de la mañana.

Nicki Nicole y Lamine Yamal en la fiesta de cumpleaños. (Instagram)

Más tarde, ella asistió al Estadio Johan Cruyff a disfrutar el partido entre Barcelona y Como, donde alentó a su nuevo “amigo” junto a algunos conocidos en común.

Sin embargo, hubo un detalle que a la mayoría se le escapó pero no al periodista español Javi Hoyos. A través de su cuenta de TikTok, el chimentero contó que minutos antes de que se inicie el encuentro deportivo, la cantante rosarina se acercó a saludar a la mamá de Yamal.

Bizarrap estuvo presente en el exclusivo cumpleaños de Lamine Yamal.

No sólo que lo relató, sino que también compartió las imágenes del esperado momento. Además, la intérprete de Wapo traketero estuvo todo el partido sentada junto a amigos del futbolista, con quienes se mostró en confianza y relajada.

Por último, una vez terminado el encuentro, ambos se retiraron juntos en el mismo automóvil junto a otro amigo que pidió a la prensa que no saquen fotos e incluso tapó con sus manos varios flashes. Solo falta la confirmación de los protagonistas, pero todo parece indicar que hay romance entre la rosarina y la joven figura del Barcelona.

Nicki Nicole estuvo presente en el exclusivo cumpleaños de Lamine Yamal.

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y la familia de Lamine Yamal