El video que confirma el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal: “Está clarísimo”

Los rumores comenzaron hace semanas luego de que ella asistiera al festejo de cumpleaños de él, una mega fiesta donde no faltaron figuras internacionales del deporte y la música. Nicki Nicole está cada día más cerca de Lamine Yamal y ya no se esconden.
Primero fueron vistos en un boliche de Barcelona donde, según varios testigos, estuvieron a los besos y se fueron juntos del lugar cerca de las 4 de la mañana.
Más tarde, ella asistió al Estadio Johan Cruyff a disfrutar el partido entre Barcelona y Como, donde alentó a su nuevo “amigo” junto a algunos conocidos en común.
Sin embargo, hubo un detalle que a la mayoría se le escapó pero no al periodista español Javi Hoyos. A través de su cuenta de TikTok, el chimentero contó que minutos antes de que se inicie el encuentro deportivo, la cantante rosarina se acercó a saludar a la mamá de Yamal.
No sólo que lo relató, sino que también compartió las imágenes del esperado momento. Además, la intérprete de Wapo traketero estuvo todo el partido sentada junto a amigos del futbolista, con quienes se mostró en confianza y relajada.
Por último, una vez terminado el encuentro, ambos se retiraron juntos en el mismo automóvil junto a otro amigo que pidió a la prensa que no saquen fotos e incluso tapó con sus manos varios flashes. Solo falta la confirmación de los protagonistas, pero todo parece indicar que hay romance entre la rosarina y la joven figura del Barcelona.