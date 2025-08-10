Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal y crecen las especulaciones: ¿Noviazgo confirmado?

Nicki Nicole estuvo presente en la tribuna del Estadi Johan Cruyff durante el partido del Trofeu Joan Gamper, apoyando con entusiasmo a Lamine Yamal, quien brilló anotando dos goles en la goleada 5-0 del Barcelona sobre el Como.

La cantante lució una camiseta personalizada con el nombre y número de Yamal, y estuvo acompañada por su grupo, todos llevando la misma indumentaria. La cercanía con la familia del futbolista, sentada en la misma fila, sumó una nueva cuota de especulación.

Nicki Nicole fue a ver jugar a Lamine Yamal.

No se trató del único indicio que avivó el interés público. En redes sociales comenzó a circular una imagen que mostraría el fondo de pantalla del celular de Yamal: una foto que coincide con una publicada por Nicki Nicole.

Los rumores ya venían circulando días atrás, luego de que medios españoles informaran que ambos habrían sido vistos besándose en una discoteca playera y saliendo juntos en la madrugada, alrededor de las 4 a.m..

Nicki Nicole con la camiseta de Barcelona.

A esto se sumó una señal curiosa: una foto que Yamal compartió donde se veía una marca de labios en su mejilla. Aunque el jugador atribuyó el beso a su madre, duplicidad en imágenes recientes de la rosarina besando a una amiga encendió más la especulación.

Las redes comenzaron a viralizar hashtags y comentarios que la relacionan como su “novia”, aunque hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial de parte de ninguno de los implicados.

El fondo de pantalla del teléfono de Lamine Yamal con una foto de Nicki Nicole.

Este episodio se suma a su reciente aparición en la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal, realizada en la comarca del Garraf el 12 de julio, donde también coincidieron con otras figuras del espectáculo argentino.

Mientras tanto, ambos siguen enfocados en sus carreras: ella en su gira internacional por Europa y él en su temporada exitosa con Barcelona. Pero el verano los encontró conectados, y el mundo del espectáculo y del fútbol no para de hablar del vínculo entre ambos