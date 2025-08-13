Cómo hacer un budín de coco sin harina con solo 5 ingredientes: receta fácil y en simples pasos

¿Quién dijo que hace falta harina para hacer un budín rico? La tiktoker argentina Donatella (@bydonatella) compartió una receta que ya enamoró a miles en redes: un budín de coco esponjoso, sin harinas y con apenas cinco ingredientes.
Ideal para quienes buscan algo más liviano, sin renunciar a un buen bocado dulce. Además, se hace todo en un solo bowl, sin batidora y en menos de 40 minutos. Un 10 para quienes quieren algo simple, rápido y casero.
Qué ingredientes se necesitan para hacer budín de coco sin harina
- 3 huevos
- 1 pote de yogur natural (140 g aprox.)
- 1 taza de coco rallado (80 g aprox.)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Endulzante a gusto (opcional)
Tip: podés sumar frutas frescas o chips de chocolate como topping, según tu gusto.
Paso a paso, cómo preparar budín de coco sin harina
- Elegí un bowl grande y cascá los tres huevos.
- Agregá el pote de yogur natural (puede ser entero o descremado) y mezclá bien.
- Sumá la taza de coco rallado y revolvé hasta integrar.
- Mezclá con la cucharadita de polvo de hornear y, si querés, sumá el endulzante de tu preferencia.
- Volcá la mezcla en un molde para budín previamente engrasado.
- Cociná en horno precalentado a 180°C por 30 minutos.
- Una vez listo, dejá enfriar y decorá con frutas frescas. Podés usarframbuesas o lo que tengas en tu casa.