Cómo hacer un budín de coco sin harina con solo 5 ingredientes: receta fácil y en simples pasos

Esponjoso, sin harinas y lleno de sabor: este budín de coco es la opción ideal para una merienda liviana y diferente.

13 de agosto de 2025,

¿Quién dijo que hace falta harina para hacer un budín rico? La tiktoker argentina Donatella (@bydonatella) compartió una receta que ya enamoró a miles en redes: un budín de coco esponjoso, sin harinas y con apenas cinco ingredientes.

Ideal para quienes buscan algo más liviano, sin renunciar a un buen bocado dulce. Además, se hace todo en un solo bowl, sin batidora y en menos de 40 minutos. Un 10 para quienes quieren algo simple, rápido y casero.

Qué ingredientes se necesitan para hacer budín de coco sin harina

  • 3 huevos
  • 1 pote de yogur natural (140 g aprox.)
  • 1 taza de coco rallado (80 g aprox.)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Endulzante a gusto (opcional)

Tip: podés sumar frutas frescas o chips de chocolate como topping, según tu gusto.

Paso a paso, cómo preparar budín de coco sin harina

  1. Elegí un bowl grande y cascá los tres huevos.
  2. Agregá el pote de yogur natural (puede ser entero o descremado) y mezclá bien.
  3. Sumá la taza de coco rallado y revolvé hasta integrar.
  4. Mezclá con la cucharadita de polvo de hornear y, si querés, sumá el endulzante de tu preferencia.
  5. Volcá la mezcla en un molde para budín previamente engrasado.
  6. Cociná en horno precalentado a 180°C por 30 minutos.
  7. Una vez listo, dejá enfriar y decorá con frutas frescas. Podés usarframbuesas o lo que tengas en tu casa.

