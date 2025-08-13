Cómo hacer guiso de lentejas al estilo Maru Botana: la receta ideal para el frío

Maru Botana es una de las cocineras más famosas de la televisión y las redes sociales. La famosa chef es conocida por sus exquisitos platos dulces, pero también comparte sus platos salados que ya son destacados entre sus seguidores que esperan sus tips para cocinar en casa.

La cocinera es una figura indiscutida de la gastronomía y sus tortas cruzaron las fronteras, ya que tiene locales no solo en Buenos Aires, sino también en España. Maru comparte en sus redes sociales algunos de sus platos caseros y revela sus secretos especiales para hacer la receta en casa.

La cocinera compartió el paso a paso para hacer un clásico de la época de otoño invierno, el guiso de lentejas. Un plato exquisito, nutritivo y prefecto para las épocas de bajas temperaturas, ya que te abriga e invita a comer en familia.

Cómo hacer el guiso de lenteja de Maru Botana

Ingredientes para 4 o 6 personas:

2 o 3 tazas de lentejas (remojadas al menos 8 hs)

500 g de carne en cubitos (paleta, roast beef o lo que tengas)

150 g de panceta en cubitos

1 cebolla

2 ramas de cebolla de verdeo

2 zanahorias chicas

2 tazas de puré de tomate

2 tazas de caldo (de carne o verduras)

Condimentos: sal, pimienta, pimentón, oliva c/n, ají molido o comino

El paso a paso para cocinar en casa el guiso de lenteja de Maru Botana

