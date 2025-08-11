En los últimos meses, un perfume árabe se convirtió en furor en Argentina y lidera las ventas de fragancias en Mercado Libre: se trata de Khamrah de Lattafa Perfumes.

Lanzado en 2022, este eau de parfum unisex pertenece a la familia olfativa Oriental Especiada y se destaca por su aroma cálido, dulce y especiado, ideal para quienes buscan una fragancia intensa y sofisticada.

Si bien es unisex, la mayoría de comentarios en Mercado Libre suelen ser de hombres que probaron esta fragancia. Este perfume se encuentra en el puesto 4 del top de Argentina y es el primero de esta tendencia árabe de perfumes. Los primeros tres perfumes son:

Perfume Nautica Voyage

Perfume Kaiak Urbe Masculino

Perfume King of Seduction Absolute de Antonio Banderas

Cómo huele el perfume árabe más vendido

Según detalle la página especializada Fragrantica:

Khamrah abre con notas de canela, nuez moscada y bergamota , que aportan un inicio especiado y fresco.

Luego, evoluciona hacia un corazón más dulce y exótico gracias a los dátiles, el praliné, los nardos y el Mahonial .

Finalmente, se asienta en un fondo envolvente de vainilla, haba tonka, Amberwood, mirra, benjuí y Akigalawood, creando una estela elegante y duradera.

Cuánto cuesta y a qué huele el perfume árabe de hombre más vendido en Mercado Libre

Es exactamente su olor y su duración lo hace atractivo para un público amplio, sumado a la tendencia creciente por descubrir y usar perfumes árabes en el país.

Cuánto cuesta el Khamrah en Argentina

En Mercado Libre, el Khamrah de Lattafa Perfumes en presentación de 100 ml tiene un precio de $56.264.

Cuánto cuesta y a qué huele el perfume árabe de hombre más vendido en Mercado Libre

Se comercializa como un perfume importado y su popularidad se debe a que muchos lo consideran una alternativa más accesible a fragancias nicho mucho más costosas.