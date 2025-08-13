Desde que se supo sobre la existencia de huesos humanos en la casa lindera a la de Gustavo Cerati en Coghlan la historia ha tenido gran repercusión e interés, especialmente cuando se conoció que los restos pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que desapareció en 1984 y al que sus padres buscaron todos estos años.

El caso lleva por sospechosos a los dueños de la casa donde encontraron los huesos, donde vivía justamente un excompañero de escuela de Diego: Cristian Graf.

Diego, el joven encontrado muerto en la casa lindera a Cerati

Por el momento no se sabe por qué murió Diego y terminó enterrado en ese lugar. Tampoco se sabe si fue a mano de una o más personas y quiénes sabían que el cuerpo estaba en el jardín de la casa. La familia de Diego (representada por su hermano menor) buscan respuestas, más allá de que por el paso del tiempo el culpable no pague por prescripción del delito.

Los excompañeros y cercanos de Diego, su familia y quienes encontraron los huesos han dado testimonio de los últimos días en los que vieron al joven con vida para así reconstruir un perfil, un motivo y más detalles de lo que ocurrió. Uno de ellos fue Adrián Farías, un camarógrafo de vasta trayectoria en los medios, quien comentó haber sido compañero tanto de Diego como de Cristian Graf.

Lo llamativo de su testimonio es que Farías aseguró que Diego había intentado abusar de él en uno de los baños de la escuela a la que asistían todos en Coghlan.

Qué dijo el exportero de la escuela a la que iba Diego

Juan Badena, exportero de la escuela a la que asistieron Diego Fernández y Cristian Graf, desmintió categóricamente las recientes acusaciones de abusos que realizó Adrián Farías, un excompañero de colegio.

“Lo del abuso es totalmente ridículo, es una mentira”, afirmó en diálogo con Radio Mitre. Farías había relatado en entrevistas televisivas que Diego era “problemático” y que había intentado violarlo en el baño del establecimiento educativo que ambos frecuentaban.

Badena rechazó esa versión y aseguró que “los baños siempre estuvieron controlados” y que “nunca ocurrió algo así en la escuela”. “Puedo garantizar que es mentira, no fue violado ni nada. Acá hubo otra cosa fuera del establecimiento”, agregó.

La teoría que tenían en el colegio sobre la desaparición de Diego

En lo que se refiere a la desaparición de Fernández, el exportero recordó que en aquel momento barajaron hipótesis muy distintas a las actuales: “Pensábamos que se lo habían llevado por la venta de órganos, pero nos pusimos en contacto con los compañeros y nadie sabía nada”.