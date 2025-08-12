“Nos ordenó que...”: el pedido que Cristian Graf, investigado por el crimen de Diego Fernández, les hizo a los obreros

El crimen de Diego Fernández Lima continúa siendo investigado, con el foco puesto en Cristian Graf, quien fue compañero de colegio de la víctima y vivía en la casa en donde este estuvo enterrado por 41 años.

Desde el momento en que se logró identificar a la víctima comenzó un derrotero para dar con el móvil del crimen. Así comenzaron a dar su testimonio, por un lado, quienes conocían de aquella época tanto a Diego como a Cristian y, por otro, aquellos que estuvieron involucrados en el hallazgo de los restos.

Cabe recordar que el descubrimiento de las piezas óseas fue por un hecho fortuito: una obra que se llevaba adelante en la casa de al lado de los Graf, esa que en algún momento alquiló Gustavo Cerati, motivo que ayudó a que el caso tomara mayor visibilidad.

Los primeros en dar con los restos fueron los obreros que trabajaban allí. Su testimonio, por ende, termina siendo fundamental para rearmar el caso, principalmente en lo que refiere a la responsabilidad o cuánto sabía Cristian Graf sobre el hecho.

Qué les pidió Cristian Graf a los obreros

Según dieron cuenta este martes en América Noticias, uno de los obreros declaró que desde el comienzo de la obra Graf se mostró “preocupado”. “Este trabajador dijo que ”se acercó varias veces a ordenarnos, a exigirnos que no tocáramos el árbol”. Ese árbol, que Graf no querían que toque ni corten estaba en la zona de la medianera. A pocos metros se encontraba enterrado Diego“, señalaron en el noticiero.

La periodista Soledad Larghi sumó que también hubo quienes declararon que desde el primer momento Graf encontraba excusas para meterse en la obra. “Pedía materiales, preguntaba, buscaba excusas para estar pendiente de los movimientos”, aseguraron.