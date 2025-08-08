Policiales / Crimen

Quién es Cristian Graff y por qué lo señalan como sospechoso del crimen que ocurrió al lado de la casa de Cerati

En las últimas horas, se han conocido varios detalles sobre lo que ocurrió con Diego hace 40 años: el día que le dijo a sus padres que iba a pasar por la casa de un amigo, pero no volvió.

Camila Charris
Camila Charris

8 de agosto de 2025,

El barrio de Coghlan aún no sale de su asombro. El 20 de mayo de 2025, una obra de remodelación en una vivienda reveló un secreto que llevaba enterrado 41 años: los restos de Diego, un adolescente que había desaparecido en 1984. La casa, que en el pasado fue habitada por Gustavo Cerati, pertenecía a la familia de Cristian Graff, apodado “El Jirafa”.

Quién es Cristian Graff

Graff, hoy electricista y vecino del barrio, tenía 18 años cuando Diego desapareció. Eran compañeros en la ENET N° 36, unidos por la cercanía de sus casas y la pasión por las motos.

Según el testimonio de un excompañero, el día de su desaparición Diego habría dicho que iba “a lo de un amigo”, y ese amigo sería Graff. En la escuela lo recuerdan como un joven tímido e introspectivo.

El hallazgo ocurrió de manera fortuita: al romper un caño maestro, los obreros removieron tierra y encontraron restos humanos. En un principio, se especuló que podían pertenecer a una antigua iglesia o que la tierra había llegado de otro lugar, pero el capataz fue tajante: “No te traen un cuerpo entero en un camión de tierra”.

Por qué lo señalan como sospechoso

La investigación, encabezada por el fiscal Martín López Perrando, apuntaría a Graff, luego de que un excompañero que vive en el exterior lo mencionara en un grupo de WhatsApp y lo vinculara directamente con la víctima.

La Justicia evalúa llamarlo a indagatoria por homicidio, aunque la defensa podría alegar la prescripción del caso.

La pregunta persiste, flotando sobre el barrio: ¿qué pasó aquel 26 de julio de 1984 y cómo pudo el secreto permanecer oculto durante más de cuatro décadas? Por ahora se espera más información en las próximas horas sobre el caso de Diego.

