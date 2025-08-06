Habló el hermano de Diego, el joven asesinado y enterrado en la casa lindera a Cerati: “Pensamos que lo habían ‘chupado’”

Envuelto en una profunda conmoción, Javier Fernández, hermano de Diego, el joven asesinado y enterrado en la casa lindera adonde vivió Gustavo Cerati durante algunos años, habló con América Noticias acerca de las primeras sensaciones de su familia.

“No entendemos nada”, dijo el hombre, hermano menor de la víctima. Javier comentó que él tenía 10 años al momento de la desaparicón y que su madre hoy tiene 87 años. Sobre la mujer dijo que “se encuentra fuerte pero la noticia la impactó”, como es de esperarse.

“Necesitamos justicia. Mi viejo se murió buscándolo. Pasaron 41 años y no entendemos nada”, dijo, en referencia al accidente de tránsito que sufrió su padre.

“Era un pibe bueno, 15 años tenía. ¿Qué hizo? Jugaba en Excursio, iba al colegio, tenía amigos", expresó Javier sobre su hermano.

El pedido de justicia de la familia de Diego

“Yo tenía 10 años cuando él se fue de acá, salió de mi casa comiendo una mandarina, diciendo que se iba a la casa de un amigo y de ahí al colegio”, recordó su hermano.

Cuando le preguntaron si supieron a la casa de quién se iba, el hombre repasó: “En su momento hablaron con todos. Quizás en ese momento lo sabían, pero pasaron 41 años. Mi madre está fuerte, pero tiene 87 años y a veces desvaría”.

También dijo que si bien la investigación en aquel entonces fue muy mal y de hecho la carátula fue “fuga del hogar”, las especulaciones de la familia iban por otro lado. “Año 1984, recién salíamos de la dictadura, pensé que lo chuparon, que estaba en la agenda de alguien y lo secuestraron”.

Por otro lado, hablaron acerca de lo que había por aquel entonces en la dirección en donde fue asesinado y encontrado su hermano. Tanto los periodistas como el entrevistado afirmaron que siempre -en la época del crimen como ahora- la casa estaba ocupada por la misma familia, encabezada por una mujer que hoy está cerca de los 100 años de edad.